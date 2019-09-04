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Жители Кировщины помогли детям собраться к школе

05.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Жители Кировщины помогли детям собраться к школе

В целях оказания социальной поддержки нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, для подготовки детей к новому учебному году в районе с 12 августа прошла акция «Школьный рюкзак». Об этом рассказала заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания РЦСОН Татьяна Дашкевич.

Специалистами районного Центра социального обслуживания населения был организован сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, детской одежды и обуви, других необходимых вещей детям для занятий в школе.

Жители района приняли активное участие в акции. Хочется выразить огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и посодействовал ребятам отправиться в новый учебный год со снаряженными необходимыми школьными принадлежностями рюкзаками и портфелями.

 

 
 
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В целях оказания социальной поддержки нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, для подготовки...
 
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