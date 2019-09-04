Жители Кировщины помогли детям собраться к школе

Источник материала: Кировец





В целях оказания социальной поддержки нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, для подготовки детей к новому учебному году в районе с 12 августа прошла акция «Школьный рюкзак». Об этом рассказала заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания РЦСОН Татьяна Дашкевич.

Специалистами районного Центра социального обслуживания населения был организован сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, детской одежды и обуви, других необходимых вещей детям для занятий в школе.

Жители района приняли активное участие в акции. Хочется выразить огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и посодействовал ребятам отправиться в новый учебный год со снаряженными необходимыми школьными принадлежностями рюкзаками и портфелями.