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Лукашенко похвалил милицию за раскрытие ограбления ювелирного магазина в Минске

05.09.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 5 сентября принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства поинтересовался первыми впечатлениями министра на этом посту после недавнего назначения, его оценками криминогенной ситуации.

Кроме того, Александр Лукашенко особо поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие громкого уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске.

— Среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы! Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу. За тот профессионализм, который они проявили. Из разных источников мне докладывали о деталях раскрытия этого дела. Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили.

Напомним, в субботу, 17 августа, в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева, распылили перцовый газ, похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Это было уже четвертое ограбление магазина «Яхонт».

После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (Разбой, совершенный группой лиц). Ущерб, причиненный магазину, составляет более миллиона белорусских рублей.

4 сентября милиция отчиталась о задержании подозреваемых в ограблении магазина. Задержаны двое мужчин 36 и 37 лет. Кроме ограбления «Яхота» их проверяют на причастность к еще как минимум трем разбойным нападениям на частные домовладения в Минске. По причастности к этим грабежам задержан еще один подозреваемый 43 лет.

Часть похищенного нашли в тайнике у матери одного из подозреваемых. Кроме того, были изъяты пластиковые стяжки — такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника «Яхонта».

 
Теги: Минск
 
 
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