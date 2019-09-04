ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте сегодня откроется «МакДональдс»: посмотрите, какой он изнутри

05.09.2019 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первый в Бресте «МакДональдс» распахнет свои двери 5 сентября в 14.00. TUT.BY посетил ресторан быстрого питания за несколько часов до официального открытия.


Брестский «Мак» стал шестнадцатым в Беларуси. Компания инвестировала в его строительство около двух миллионов долларов. Помимо ресторана, здесь будут работать «МакКафе», круглосуточный «МакДрайв», а с 9 сентября — «МакДоставка».


При строительстве ресторана было проведено масштабное благоустройство прилегающей территории с озеленением, обустройством дорожек и установкой скамеек.


В этом году также планируется обустроить территорию между рестораном и ближайшими многоэтажками. Здесь построят зоны для отдыха детей и родителей, площадки для стритбола и воркаута. Спортивно-рекреационная зона впишется в существующий ландшафт. Ни одно дерево не пострадает.


С Бреста «МакДональдс» продолжит экспансию в регионы, отметил заместитель директора по маркетингу и связям с общественностью УП «КСБ Виктори Рестораны» Владислав Рыжиков.


— Мы больше 20 лет были только в Минске. Сейчас цель номер один — это открыть по одному ресторану в каждом областном городе. В Витебске мы открыли в 2014 году, в этом году откроем в Могилеве и Гомеле. В следующем, возможно в первой половине, откроем в Гродно. Когда мы откроем по одному ресторану в каждом областном городе, то мы вернемся к тому, чтобы в этих городах расширяться.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко похвалил милицию за раскрытие ограбления ювелирного магазина в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика