В Бресте сегодня откроется «МакДональдс»: посмотрите, какой он изнутри

Источник материала: Tut.by

Первый в Бресте «МакДональдс» распахнет свои двери 5 сентября в 14.00. TUT.BY посетил ресторан быстрого питания за несколько часов до официального открытия.





Брестский «Мак» стал шестнадцатым в Беларуси. Компания инвестировала в его строительство около двух миллионов долларов. Помимо ресторана, здесь будут работать «МакКафе», круглосуточный «МакДрайв», а с 9 сентября — «МакДоставка».





При строительстве ресторана было проведено масштабное благоустройство прилегающей территории с озеленением, обустройством дорожек и установкой скамеек.





В этом году также планируется обустроить территорию между рестораном и ближайшими многоэтажками. Здесь построят зоны для отдыха детей и родителей, площадки для стритбола и воркаута. Спортивно-рекреационная зона впишется в существующий ландшафт. Ни одно дерево не пострадает.





С Бреста «МакДональдс» продолжит экспансию в регионы, отметил заместитель директора по маркетингу и связям с общественностью УП «КСБ Виктори Рестораны» Владислав Рыжиков.





— Мы больше 20 лет были только в Минске. Сейчас цель номер один — это открыть по одному ресторану в каждом областном городе. В Витебске мы открыли в 2014 году, в этом году откроем в Могилеве и Гомеле. В следующем, возможно в первой половине, откроем в Гродно. Когда мы откроем по одному ресторану в каждом областном городе, то мы вернемся к тому, чтобы в этих городах расширяться.



