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Из Беларуси за границу вывезут более 22-х тонн опасных отходов на утилизацию
05.09.2019 13:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Будет ликвидировано пять объектов временного хранения опасных отходов, расположенных на территории организаций в Гомельской и Гродненской областях: ОАО «Речицадрев», РДУП «Беларусьнефть — Промсервис», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ОАО «Белкард», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»,
По данным ведоимства, Беларусь, присоединившись к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, приняла на себя обязательство к 2028-му году полностью обезвредить отходы, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ).
Один из шагов в выполнению обязательства — создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ).
Так, до июня 2020 года будет вывезено за пределы Беларуси и обезврежено экологически безопасным способом 22,5 тонн опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители. Будет ликвидировано 5 объектов временного хранения опасных отходов, расположенных на территории организаций в Гомельской и Гродненской областях: ОАО «Речицадрев», РДУП «Беларусьнефть — Промсервис», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ОАО «Белкард», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».
СОЗ-содержащее оборудование — это, как правило, старые поврежденные конденсаторы и аккумуляторы, которые хранятся на предприятиях еще с советских времен, оно будет упаковано в специальные контейнеры, чтобы предупредить дальнейшие утечки опасных химикатов и избежать загрязнения окружающей среды.
Впервые в Беларуси на базе Комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области будет создана централизованная площадка временного хранения СОЗ-содержащих отходов. Это позволит минимизировать риск хранения и погрузки подготовленных к обезвреживанию отходов, а также снизить затраты, связанные с транспортировкой отходов к месту их обезвреживания. Подход планируется после применять во всех регионах страны, где есть объекты хранения СОЗ-содержащих отходов.
В Беларуси значительная часть СОЗ ПХБ содержится в старом электротехническом оборудовании (трансформаторах и конденсаторах), произведенном еще в СССР. В настоящее время около 4 тыс. тонн данного ПХБ — содержащего оборудование находится более чем на 700 предприятиях страны, большинство из которых расположены в регионах.
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Будет ликвидировано пять объектов временного хранения опасных отходов, расположенных на территории организаций в Гомельской и Гродненской областях: ОАО...
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