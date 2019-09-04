Из Беларуси за границу вывезут более 22-х тонн опасных отходов на утилизацию

Источник материала: Tut.by

Будет ликвидировано пять объектов временного хранения опасных отходов, расположенных на территории организаций в Гомельской и Гродненской областях: ОАО «Речицадрев», РДУП «Беларусьнефть — Промсервис», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ОАО «Белкард», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», сообщает пресс-служба Минприроды.

По данным ведоимства, Беларусь, присоединившись к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, приняла на себя обязательство к 2028-му году полностью обезвредить отходы, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Один из шагов в выполнению обязательства — создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Так, до июня 2020 года будет вывезено за пределы Беларуси и обезврежено экологически безопасным способом 22,5 тонн опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители. Будет ликвидировано 5 объектов временного хранения опасных отходов, расположенных на территории организаций в Гомельской и Гродненской областях: ОАО «Речицадрев», РДУП «Беларусьнефть — Промсервис», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ОАО «Белкард», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».

СОЗ-содержащее оборудование — это, как правило, старые поврежденные конденсаторы и аккумуляторы, которые хранятся на предприятиях еще с советских времен, оно будет упаковано в специальные контейнеры, чтобы предупредить дальнейшие утечки опасных химикатов и избежать загрязнения окружающей среды.

Впервые в Беларуси на базе Комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области будет создана централизованная площадка временного хранения СОЗ-содержащих отходов. Это позволит минимизировать риск хранения и погрузки подготовленных к обезвреживанию отходов, а также снизить затраты, связанные с транспортировкой отходов к месту их обезвреживания. Подход планируется после применять во всех регионах страны, где есть объекты хранения СОЗ-содержащих отходов.

В Беларуси значительная часть СОЗ ПХБ содержится в старом электротехническом оборудовании (трансформаторах и конденсаторах), произведенном еще в СССР. В настоящее время около 4 тыс. тонн данного ПХБ — содержащего оборудование находится более чем на 700 предприятиях страны, большинство из которых расположены в регионах.

Справка: Опасные отходы, относящиеся к СОЗ, являются серьезной угрозой для человека и экологии. СОЗ — химические вещества, характеризующиеся высокой токсичностью, склонностью к накапливанию в объектах окружающей среды и живых организмах. Даже в чрезвычайно малых концентрациях СОЗ негативно влияют на здоровье людей и окружающую среду.