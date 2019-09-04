Столичный зоопарк хочет купить львов и камышового кота

Источник материала: Tut.by

Столичный зоопарк ведет переговоры по приобретению камышового кота и львов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

— Некоторые из тех, что у нас обитают, к сожалению, доживают свой век. Так, из трех львиц осталась одна, — рассказывает научный сотрудник минского зоопарка Елена Бодрова.

Кроме того, сейчас в зоопарке оборудуют новый вольер для фазанов.

— Пока идет монтаж. Затем декорируем его корягами, другими природными материалами. Поселим пять видов фазанов численностью более десяти особей.

В Минском зоопарке живут около двух тысяч животных (около 450 видов). Некоторые занесены в Международную Красную книгу. 14 представителей отечественной фауны вошли в Красную книгу Беларуси. В летних и зимних вольерах обитают десять видов приматов, в том числе шимпанзе. Живут львы, среди которых — белые, и белые тигры, а также ягуары, черная пантера. В заводях Свислочи на территории зоопарка круглый год обитают водоплавающие птицы.