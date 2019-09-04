Санитарное состояние города – забота каждого

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Для жителей новостроек по ул. Л. Чаловской созданы все условия, чтобы содержать в чистоте прилегающие к домам территории, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, своевременно осуществляется вывоз мусора. Несмотря на это, рядом с полупустыми контейнерами постоянно вырастают «горы» из старой мебели, автомобильных покрышек, мешков со строительным мусором… Картину дополняют пакеты с мелкими бытовыми отходами. Неужели так тяжело выбросить мешок в контейнер, а не на землю рядом?!

Похожая история по ул. Труда, 96а – контейнерная площадка содержится в порядке. Специалисты во время мониторинга видели, как согласно графику вывоза мусора автомобиль жилищно-коммунальной службы обслуживал контейнеры. Тем не менее, состояние близлежащей территории оставляет желать лучшего – рядом огромная свалка из разного рода отходов. Чего там только не было: старая одежда, обувь, мебель и матрасы, только что спиленные, еще зеленые ветки деревьев, пакеты с бытовыми отходами… Стоит отметить, что территория по ул. Труда, 96 уже не раз попадала в списки худших по своему санитарному состоянию, однако жильцам близлежащих домов, видимо, все равно – отходы они продолжают складировать рядом с мусорными контейнерами.

Конечно, есть и положительные примеры, жители многих домов добросовестно относятся к своей обязанности правильно утилизировать отходы, уважают труд работников коммунальных служб. Здесь можно отметить, например, контейнерную площадку по адресу ул. Ватутина, 34, которую также во время рейда посетили специалисты, – все чисто и убрано, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. Очень хочется, чтобы жители города и района наконец-то поняли, что поддержание порядка – общая задача, в решении которой важно участие каждого борисовчанина.

Наш корр.