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Доброта и отзывчивость – основа благих дел

05.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ежегодно в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» работники организации во главе с администрацией и профсоюзным комитетом посещают ГУО «Борисовский ЦКРОиР», детский социальный приют ГУО «СПЦ Борисовского района», поздравляют детей и педагогов с праздниками, вручают деткам новогодние подарки, в том числе конфеты. Приходим мы с радостью в эти учреждения образования еще и накануне начала учебного года, бываем желанными гостями на линейке 1 сентября.
Кроме того, недавно работники филиала собрали 310 рублей и перечислили их на расчетный счет ЦКРОиРа. Эти деньги по-шли на приобретение специальной электронной клавиатуры для детей, страдающих детским церебральным параличом.
Также инициируем добровольную посильную безвозмездную финансовую помощь тяжелобольным людям для лечения либо реабилитации, собирая деньги нуждающимся в поддержке, а затем перечисляя их на официальный расчетный
счет.
В рамках реализации социально-патриотического проекта «Моя малая родина» наш коллектив оказал добровольную посильную безвозмездную помощь УЗ «Борисовский родильный дом»: собрано 1600 рублей, которые были направлены для покупки эндоскопического
комплекса.
Основой благих дел мы считаем доброту и отзывчивость. А добро, как известно, всегда возвращается сторицей.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, ведущий специалист по связям с общественностью

 
 
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В филиале «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» работают добрые и отзывчивые люди. Они, как и многие белорусы, умеют сопереживать, им свойственно...
 
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