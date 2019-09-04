Доброта и отзывчивость – основа благих дел

Источник материала: Единство

Ежегодно в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» работники организации во главе с администрацией и профсоюзным комитетом посещают ГУО «Борисовский ЦКРОиР», детский социальный приют ГУО «СПЦ Борисовского района», поздравляют детей и педагогов с праздниками, вручают деткам новогодние подарки, в том числе конфеты. Приходим мы с радостью в эти учреждения образования еще и накануне начала учебного года, бываем желанными гостями на линейке 1 сентября.

Кроме того, недавно работники филиала собрали 310 рублей и перечислили их на расчетный счет ЦКРОиРа. Эти деньги по-шли на приобретение специальной электронной клавиатуры для детей, страдающих детским церебральным параличом.

Также инициируем добровольную посильную безвозмездную финансовую помощь тяжелобольным людям для лечения либо реабилитации, собирая деньги нуждающимся в поддержке, а затем перечисляя их на официальный расчетный

счет.

В рамках реализации социально-патриотического проекта «Моя малая родина» наш коллектив оказал добровольную посильную безвозмездную помощь УЗ «Борисовский родильный дом»: собрано 1600 рублей, которые были направлены для покупки эндоскопического

комплекса.

Основой благих дел мы считаем доброту и отзывчивость. А добро, как известно, всегда возвращается сторицей.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, ведущий специалист по связям с общественностью