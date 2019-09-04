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Праздник для детей

05.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Праздник для детей
2 сентября прошла праздничная линейка в районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в р. п. Речице. В этом году в первый класс пошли семь детишек из Столина и Ольшан. Ребятишек поздравила с Днём знаний главный специалист отдела по образованию Светлана Ярмолич, а директор центра Инна Шоломицкая вручила подарки от голландского общества помощи детям Чернобыля «Хатем».

А потом в «GRAND-CAFE» в рамках благотворительной акции прошёл праздник, посвящённый Дню знаний, для детей с инвалидностью, учащихся Столинского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и для детей социально-педагогического центра Столинского района. Всего на празднике присутствовало около 50 детей, для которых был организован сладкий стол, угощения и анимация. Развлекал детей конкурсами, шутками и викторинами герой из фильма «Пираты Карибского моря» капитан Джек Воробей.

На фото: детей развлекает капитан Джек Воробей.

Александр НИКИФОРЕНКО

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2 сентября прошла праздничная линейка в районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в р. п. Речице. В этом году в
 
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