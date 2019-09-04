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ШТРАФ — до 40 б. в. можно получить за выжигание сухой растительности, стерни

05.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

ШТРАФ — до 40 б. в. можно получить за выжигание сухой растительности, стерни
С целью профилактики возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнём работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводятся рейды направленные на предупреждение осенних палов сухой травы, стерни на полях, разведения костров в запрещённых местах.

Выжигание сухой растительности, стерни – ЗАПРЕЩЕНО.

Сжигание мусора на территории приусадебного участка допускается только в безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от строений, под постоянным присмотром и при наличии первичных средств пожаротушения (ведро с водой, лопата).

Нарушение противопожарных требований при разведении костра влечёт административную ответственность – штраф в размере до 12 базовых величин, выжигание сухой растительности, стерни – до 40 базовых величин.

Огонь  на приусадебном участке или просто вблизи строений может запросто стать причиной возгорания и нанести ущерб, а то и полностью уничтожить постройки или припаркованный недалеко транспорт. Разбушевавшееся пламя трудно остановить и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара граждане. Работникам МЧС известны случаи не только когда на глазах виновников огонь перекидывался на постройки, но и когда из-за палов гибли люди.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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С целью профилактики возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнём работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям...
 
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