Обратите внимание: Убирая огород…

Источник материала: Навiны Палесся



Осень – самое актуальное время для уборки лишней растительности, ботвы. Часто хозяева убирают лишние ветви с домашних саженцев: кустов смородины, малины.

Возникают вопросы, можно ли это выбрасывать в мусоровоз. Не так давно в «НП» подробно разъяснялся этот вопрос. Но звонки и устные обращения по данной теме всё же поступают. Некоторые жители районного центра говорят, что ситуация изменилась и лишнее с огорода можно помещать в мусоросборную машину.

Мы обратились за комментарием в ЖКХ. Начальник производственно-технического отдела Дмитрий Стреха отвечает: «Никаких изменений не произошло. Лишняя растительность должна компостироваться на личном участке. Ветви принимаются на станцию сортировки по ул. Красноармейской. Только в случае компактной упаковки работники ЖКХ могут их забрать».