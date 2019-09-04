ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обратите внимание: Убирая огород…

05.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

 

Обратите внимание: Убирая огород…
Осень – самое актуальное время для уборки лишней растительности, ботвы. Часто хозяева убирают лишние ветви с домашних саженцев: кустов смородины, малины.

Возникают вопросы, можно ли это выбрасывать в мусоровоз. Не так давно в «НП» подробно разъяснялся этот вопрос. Но звонки и устные обращения по данной теме всё же поступают. Некоторые жители районного центра говорят, что ситуация изменилась и лишнее с огорода можно помещать в мусоросборную машину.

Мы обратились за комментарием в ЖКХ. Начальник производственно-технического отдела Дмитрий Стреха отвечает: «Никаких изменений не произошло. Лишняя растительность должна компостироваться на личном участке. Ветви принимаются на станцию сортировки по ул. Красноармейской. Только в случае компактной упаковки работники ЖКХ могут их забрать».

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Осень – самое актуальное время для уборки лишней растительности, ботвы. Часто хозяева убирают лишние ветви с домашних саженцев: кустов
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр объяснил, будут ли дети учиться 11 лет в школе, когда введут всеобщее среднее образование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика