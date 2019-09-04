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Гродненец нашел в хлебе часть браслета. Хлебозавод извинился

05.09.2019 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненец Дмитрий в середине августа в одном из магазинов города купил нарезной хлеб «Крестьянский» — и в одном из кусков нашел… браслет. Мужчина отнес хлебобулочное изделие в санстанцию.


Фото: предоставлено читателем

— Части металлической цепочки (браслета) были запечены в хлебном изделии, то есть явно попали туда до приготовления, и не были обнаружены ни во время нарезки, ни во время упаковки, — рассказал Дмитрий.

В Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии претензию гродненца приняли, ответили, что «наличие посторонних включений является нарушением Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам». Также сообщил о том, что «начат административный процесс в отношении виновного должностного ОАО «Гроднохлебпром», а также руководителю предприятия было направлено письмо об усилении контроля за качеством выпускаемой продукции и соблюдением работниками правил личной гигиены».


Дмитрий говорит, что с ним также связались представители предприятия и извинились.

 — Сейчас я ни к кому претензий не имею. Мне, кроме извинений, ничего и не надо было, — говорит Дмитрий.

В ОАО «Гроднохлебпром» ситуацию не комментируют.

Кстати, белорусы время от времени находят в хлебобулочных изделиях посторонние включения. Например, могилевчанин в 2018 году в хлебе, производства местного завода обнаружил гвоздь. Тогда булочно-кондитерская компания «Домочай» перед покупателем извинилась, хлеб заменила и предлагала компенсацию, но мужчина отказался.

А вот жительница Лунинца купила в магазине батон «Тимковский» с жуками.
На Лунинецком хлебозаводе также извинились перед покупательницей. По данному факту на предприятии провели разбирательство и приняли меры, чтобы больше такое не повторялось.

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Гродненец Дмитрий в середине августа в одном из магазинов города купил нарезной хлеб «Крестьянский» и в одном из кусков обнаружил… браслет. Мужчина отнес...
 
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