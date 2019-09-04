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В Городке работница «Белсоюзпечати» получила срок за хищения товаров и денег

05.09.2019 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Городке организатор розничной продажи «Белсоюзпечати» присвоила деньги и товары на более чем 22 тысячи рублей. Женщину осудили на 3 года с конфискацией, сообщает милиция региона.

35-летняя работница неоднократно делала в документах ложные записи о продажах товаров и движении денег. Инвентаризация показала, что товаров похищено на 6,6 тысячи рублей, а налички — на 15,6 тысячи.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и служебный подлог суд Городокского района приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор вступил в силу.

 
 
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Инвентаризация показала, что товаров похищено на 6,6 тысячи рублей, а налички - на 15,6 тысячи.
 
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