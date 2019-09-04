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Ела клюкву, спала сидя. Заблудившаяся в лесу женщина нашлась через два дня

05.09.2019 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

58-летняя Галина Акулич, которая утром 3 сентября пошла за ягодами и не вернулась, нашлась. Женщина провела в чаще два дня и две ночи — и сегодня утром сама вышла из леса.

— Заснула она сейчас, попила чаю и заснула. Устала сильно, столько находилась, — мы разговариваем с мамой Галины — 90-летней Зинаидой Дмитриевной. Пенсионерка рассказывает, что дочка — инвалид детства, и одну она ее редко куда отпускает, а вот односельчане пошли за ягодами — «и Галина уж больно просилась».

— За грибами я ее не пускаю, там ходить надо много по лесу и далёко шукаць… А тут ягоды — ну, думаю, ну пусть сходит.

В лесу Галина отстала от односельчан и заблудилась.

— И МЧС, и милиция, и люди из деревни все ездили машиной по лесу искали-кричали, но никто не отзывался. Уже думали, все.

Вышла Галина из леса только через два дня — в поле в 6 км от родной деревни. К счастью, на пути попался водитель молоковоза, он и созвонился с родными женщины, те приехали за ней и забрали.

Галина рассказала, что все два дня ела клюкву, а спала, сидя у пенька и накрывшись клеенкой, которую прихватила из дома.

 
 
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58-летняя Галина Акулич, которая утром 3 сентября пошла за ягодами и не вернулась, нашлась.
 
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