Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси будет создана региональная сеть кризисных психологов, сообщила журналистам начальник Республиканского центра психологической помощи, созданного в структуре Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка, Ольга Матюхова. Официальное открытие центра состоялось сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наша ближайшая перспектива — это создание региональной сети кризисных психологов. Мы готовим обучающие программы. Также будем приглашать для обучения специалистов, известных во всем мире, опыт будем передавать, чтобы в регионах была сеть узких специалистов, к которым люди могли бы обращаться непосредственно на местах, — сказала Ольга Матюхова. -Также в центре будем оказывать психологическую помощь родителям, учащимся, учителям, которые находятся в кризисной ситуации и нуждаются в этой помощи. Мы будем проводить семинары-практикумы по актуальным вопросам. К примеру таким, как создание дружественной и поддерживающей школьной среды».

Как подчеркнул директор Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка Дмитрий Дьяков, центр будет заниматься также научными исследованиями в области кризисной психологии. «Мы будем заниматься обучением подготовкой, дополнительным образованием психологов, социальных педагогов, учителей в области оказания психологической помощи, выявления и раннего определения кризисных ситуаций, потому что это очень важно», — добавил он.

Республиканский центр психологической помощи размещается по адресу ул.Чюрлениса, 3 (первый этаж общежития №8 БГПУ). Обратиться к психологам можно будет непосредственно посетив центр, а также по телефону либо онлайн.

Тесное взаимодействие РЦПП с региональными социально-педагогическими центрами обеспечит своевременное и профессиональное реагирование на кризисные события на местах. В ближайшее время на базе центра планируется создать межведомственный координационный совет, куда войдут представители министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иных госорганов, а также учреждений образования и научных организаций.

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