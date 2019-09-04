Караев пообещал реагировать на критику в СМИ: Не всегда материалы придуманы, где-то основания есть

Источник материала: Tut.by

Министерство внутренних дел Беларуси усилит работу с обращениями граждан и реагирование на критические публикации в СМИ. Об этом сегодня заявил журналистам министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев после доклада президенту, пишет «Звязда» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Министр доложил президенту о шагах ведомства по исправлению недостатков, о которых шла речь на недавнем совещании с главой государства по поводу работы правоохранительных органов. В частности, относительно улучшения качества сбора доказательств по коррупционным делам или по борьбе с экономическими преступлениями.

— Усилена работа по повышению качества реагирования на обращения граждан. То, что говорили в Администрации президента, — 25% всех обращений касаются правоохранительных органов, их качества работы. Будем более тщательно, детально разбираться с каждым заявлением, чтобы граждане не получали отписки. Будем разбираться, в чем сотрудники органов внутренних дел нарушили права граждан, возможно вели себя некорректно, не сдержались. Будем давать таким случаем принципиальную оценку, чтобы те, кто обращается к нам, убедились, что они услышаны, что мы не глухие, — сказал министр МВД.

Юрий Караев заверил журналистов, что его ведомство внимательнее изучает также информацию, которая касается работы милиции, в средствах массовой информации.

— В том числе в интернете, в том числе в независимых, оппозиционных СМИ, так как они же откуда-то эти материалы берут, не всегда они придуманы, клевета, где-то основания есть. Чтобы не было безнаказанности и вседозволенности у тех, кто от имени власти может обладать какими-то привилегиями, как им кажется. Все должны четко, как военные люди, как люди в погонах, выполнять свои обязанности, прежде всего, и помнить, что служат народу, гражданину, обществу, защищают его права, — резюмировал министр.

Совещание президента с силовиками прошло 20 августа. Александр Лукашенко жестко раскритиковал методы их работы, обвинив в халатном отношении к обязанностям, фальсификации доказательств, провоцировании на преступления, чрезмерном применении силы, работе ради «палочек и галочек» и давлении на судей .

4 сентября глава Совбеза Беларуси Станислав Зась сообщил, что по всем негативным эпизодам, которые были озвучены во время совещания президента с силовиками, будут приняты меры. Ни один проступок не останется безнаказанным, и наказанные уже есть .