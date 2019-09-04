ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В каких случаях трудовой отпуск можно заменить денежной компенсацией?

05.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В каких случаях трудовой отпуск можно заменить денежной компенсацией?

Я обратился к нанимателю с заявлением о замене трудового отпуска продолжительность 32 календарных дня (в том числе – 1 день за работу по контракту и 7 — за работу во вредных условиях труда) денежной компенсацией. Нанимателем отказано в удовлетворении моих требований. Являются ли действия нанимателя правомерными? (Из обращения в редакцию).

❗ На вопрос читателя отвечает заместитель начальника Новогрудского МРО ГУО Департамента государственной инспекции труда Ольга Сорокопыт.

Да, являются.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Трудового кодекса Республики Беларусь часть трудового отпуска, превышающая 21 календарный день, по соглашению между работником и нанимателем может быть заменена денежной компенсацией.

Для этого должны быть соблюдены следующие требования:

1) достигнуто соглашение сторон. Договориться о замене части отпуска денежной компенсацией и документально оформить такую договоренность необходимо до начала предоставления той части отпуска, которая будет использована работником реально. Как правило, в такой ситуации требуются письменное заявление работника и согласие нанимателя, которое оформляется резолюцией на заявлении и изданием приказа.

2) заменить денежной компенсацией можно только часть трудового отпуска, превышающую 21 календарный день. Иными словами, работником должно быть использовано не менее 21 календарного дня отпуска в виде отдыха (в натуре). При этом замене подлежит часть основного и некоторых видов дополнительных отпусков.

Не подлежат замене денежной компенсацией:

— отпуска, предоставляемые за работу в зонах радиоактивного загрязнения (п. 4 Перечня от 24.01.2008 № 100);

— дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы;

3) работник должен отработать период, равный по продолжительности рабочему году за минусом общей продолжительности трудового отпуска, на которую он имеет право. Это связано с тем, что не подлежат замене денежной компенсацией отпуска, предоставляемые авансом;

4) работник не должен относиться к категории лиц, для которых установлен запрет на замену отпуска денежной компенсацией, а именно являться:

— беременной женщиной;
— инвалидом;
— несовершеннолетним.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
❓ Я обратился к нанимателю с заявлением о замене трудового отпуска продолжительность 32 календарных дня (в том числе – 1
 
Новости дня
Новости общества
 
…И непременно улыбнуться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика