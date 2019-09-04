В каких случаях трудовой отпуск можно заменить денежной компенсацией?

Источник материала: Полымя





❓ Я обратился к нанимателю с заявлением о замене трудового отпуска продолжительность 32 календарных дня (в том числе – 1 день за работу по контракту и 7 — за работу во вредных условиях труда) денежной компенсацией. Нанимателем отказано в удовлетворении моих требований. Являются ли действия нанимателя правомерными? (Из обращения в редакцию).

❗ На вопрос читателя отвечает заместитель начальника Новогрудского МРО ГУО Департамента государственной инспекции труда Ольга Сорокопыт.

Да, являются.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Трудового кодекса Республики Беларусь часть трудового отпуска, превышающая 21 календарный день, по соглашению между работником и нанимателем может быть заменена денежной компенсацией.

Для этого должны быть соблюдены следующие требования:

1) достигнуто соглашение сторон. Договориться о замене части отпуска денежной компенсацией и документально оформить такую договоренность необходимо до начала предоставления той части отпуска, которая будет использована работником реально. Как правило, в такой ситуации требуются письменное заявление работника и согласие нанимателя, которое оформляется резолюцией на заявлении и изданием приказа.

2) заменить денежной компенсацией можно только часть трудового отпуска, превышающую 21 календарный день. Иными словами, работником должно быть использовано не менее 21 календарного дня отпуска в виде отдыха (в натуре). При этом замене подлежит часть основного и некоторых видов дополнительных отпусков.

Не подлежат замене денежной компенсацией:

— отпуска, предоставляемые за работу в зонах радиоактивного загрязнения (п. 4 Перечня от 24.01.2008 № 100);

— дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы;

3) работник должен отработать период, равный по продолжительности рабочему году за минусом общей продолжительности трудового отпуска, на которую он имеет право. Это связано с тем, что не подлежат замене денежной компенсацией отпуска, предоставляемые авансом;

4) работник не должен относиться к категории лиц, для которых установлен запрет на замену отпуска денежной компенсацией, а именно являться:

— беременной женщиной;

— инвалидом;

— несовершеннолетним.