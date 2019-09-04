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Рабочий, отравившийся газами в колодце в Щучине, умер. На его начальника завели дело

05.09.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из рабочих, которые откачивали воду в колодце и отравились канализационными газами, умер в реанимации. В отношении главного инженера Щучинского предприятия мелиоративных систем возбуждено уголовное дело, сообщает СК.


Фото: mchs.gov.by

Напомним, двое рабочих отравились газами в канализационном колодце, который расположен на территории бывшего аэродрома, днем 2 сентября. Вечером того же дня один из них, 62-летний мужчина, умер в больнице.

Следователи установили, что перед началом работ на глубине каких-либо измерений конентрации отравляющих веществ в колодце не производилось, наряд-допуск не выписывался.

Находясь в колодце, оба работника почувствовали недомогание, один из них потерял сознание. Приехавшие спасатели достали их из колодца.

По данному факту в отношении главного инженера возбуждено уголовное дело за служебную халатность.

 
 
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Один из рабочих, которые откачивали воду в колодце и отравились канализационными газами, умер в реанимации.
 
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