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Рабочий, отравившийся газами в колодце в Щучине, умер. На его начальника завели дело
05.09.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из рабочих, которые откачивали воду в колодце и
Напомним, двое рабочих отравились газами в канализационном колодце, который расположен на территории бывшего аэродрома, днем 2 сентября. Вечером того же дня один из них, 62-летний мужчина, умер в больнице.
Следователи установили, что перед началом работ на глубине каких-либо измерений конентрации отравляющих веществ в колодце не производилось, наряд-допуск не выписывался.
Находясь в колодце, оба работника почувствовали недомогание, один из них потерял сознание. Приехавшие спасатели достали их из колодца.
По данному факту в отношении главного инженера возбуждено уголовное дело за служебную халатность.
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Один из рабочих, которые откачивали воду в колодце и отравились канализационными газами, умер в реанимации.
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