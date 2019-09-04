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Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Глусского РОВД майор милиции Андрей Иванов стал победителем областного этапа республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска. Приятно, что именно наш земляк заслужил звание лучшего сотрудника уголовного розыска Могилёвщины. И пришел он к своей победе благодаря профессионализму и стремлению стать лучшим. Как потом скажет: «Это было делом чести, а еще очень хотелось свою победу посвятить семье».

Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала Андрей Иванов успешно сдал теоретическую часть экзамена по огневой подготовке, затем метко отстрелялся в тире, выполнил нормативы по физподготовке и боевые приемы борьбы. Затем демонстрировал, как работает на месте происшествия, а также знание положений криминалистики по сбору следов и других вещественных доказательств. Был даже экзамен по ораторскому мастерству. Завершился смотр-конкурс тестовыми заданиями по тактико-специальной подготовке. В итоге Андрей Иванов обошел коллег из УВД Бобруйского горисполкома и Ленинского РОВД г. Могилёва. Сейчас майор готовится к республиканскому этапу конкурса, где встретятся лучшие сотрудники уголовного розыска Беларуси.

Следует сказать, что Андрей Иванов не впервые участвует в подобных конкурсах. Удачным для него был 2014 год, когда стал призером на областном, а затем и республиканском этапе и получил дипломы II степени. В копилке наград есть еще юбилейная медаль «100 лет милиции», нагрудные знаки «За самаадданую службу» и «За адданасць службе», а также грамоты и благодарности, как от руководства Глусского РОВД, так и от Могилёвского УВД.

Всё, чего достиг Андрей за годы службы в милиции, говорит о его работоспособности, а еще о любви к профессии, делу, которым занимаешься. Стать милиционером Андрей мечтал с детства. Начальную школу окончил в родном Турино, а потом учился в СШ № 2. И тут выпал шанс, которым не мог не воспользоваться. В 2001 году, когда оканчивал 9 классов, в областном техническом лицее № 3 при Могилёвском машиностроительном институте открылся профильный класс юридического направления. Решил попробовать, несмотря на конкурс более трех человек на место.

— Учеба в лицее окончательно утвердила меня во мнении: хочу быть юристом и непременно работать в милиции, — рассказывает Андрей Иванов. — Поэтому поступление в Академию МВД было обдуманным решением, и только на следственно-экспертный факультет. Именно эта специальность показалась самой интересной, и теперь, по прошествии времени, не жалею, что сделал именно так.

Через пять лет курсант Академии получил диплом и в июле 2008 года пришел в Глусский РОВД на должность эксперта экспертно-криминалистической группы. Потом, с началом эксперимента по оптимизации личного состава, Андрея перевели оперуполномоченным отделения уголовного розыска. На новом месте работы освоился быстро и даже рад был такому повороту событий. Объясняет просто: «Надо же в жизни иногда что-то менять». А через два с половиной года руководство райотдела назначило его старшим оперуполномоченным отделения уголовного розыска. Заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Борис Наливайко считает Андрея Иванова одним из лучших в отделе. Отмечает его дисциплинированность, исключительную работоспособность, инициативность и вообще говорит о нем, как об авторитетном, разностороннем, толковом сотруднике.

Ольга ЧУЧВАЛ

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