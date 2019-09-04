Учения на территории производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» г. Столина

Источник материала: Навiны Палесся



В рамах проведения Единого дня безопасности работники Столинского РОЧС посетили производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» г. Столина.

С целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей от них, а также в рамках республиканской пожарно-профилактической акции «В центре внимания – дети!» перед работниками предприятия с профилактической речью выступил начальник Столинского РОЧС Александр Минчик.

Александр Викентьевич ознакомил граждан с оперативной обстановкой сложившейся на территории района, области и республики на сегодняшний день. Рассказал о первичных средствах пожаротушения, порядке действий при пожаре, а также о номерах служб спасения «101» или «112». Начальник отдела акцентировал внимание присутствующих к проблеме травматизма и гибели на пожарах детей, напомнил о последствиях оставления детей без присмотра. Руководитель отдела рассказал собравшимся и о мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом», как оно может помочь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию.

В завершении встречи, после проведения учебной эвакуации, каждый желающий мог задать интересующие его вопросы, на которые работник РОЧС дал исчерпывающие ответы.