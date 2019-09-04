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Мероприятия в рамках Единого дня безопасности

05.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Мероприятия в рамках Единого дня безопасности
В рамках Единого дня безопасности начальник Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Минчик выступил перед трудовым коллективом ГУДО «Белоушский ясли-сад».

В начале своей беседы Александр Викентьевич ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой в районе, привел статистику по пожарам в области и республике.

Особого внимания заслуживает безопасность подрастающего поколения, работник МЧС напомнил о недопустимости оставления детей без присмотра, действиях в случае возникновения пожара, рассказал правила пользования первичными средствами пожаротушения, напомнил номера службы спасения – 101 и 112. Также были продемонстрированы видеофильмы на противопожарную тематику из  серии «Азбука безопасности».

Во время беседы работник МЧС рассказал о мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом». С помощью данного приложения каждый человек сможет быстро найти правильный выход из любой чрезвычайной ситуации, тем самым предотвратить тяжелые последствия.

В заключении спасатель ответил на вопросы собравшихся, после чего была проведена учебная эвакуация из здания детского сада.

 

 
 
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В рамках Единого дня безопасности начальник Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Минчик выступил перед трудовым коллективом ГУДО...
 
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