Мероприятия в рамках Единого дня безопасности

Источник материала: Навiны Палесся



В рамках Единого дня безопасности начальник Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Минчик выступил перед трудовым коллективом ГУДО «Белоушский ясли-сад».

В начале своей беседы Александр Викентьевич ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой в районе, привел статистику по пожарам в области и республике.

Особого внимания заслуживает безопасность подрастающего поколения, работник МЧС напомнил о недопустимости оставления детей без присмотра, действиях в случае возникновения пожара, рассказал правила пользования первичными средствами пожаротушения, напомнил номера службы спасения – 101 и 112. Также были продемонстрированы видеофильмы на противопожарную тематику из серии «Азбука безопасности».

Во время беседы работник МЧС рассказал о мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом». С помощью данного приложения каждый человек сможет быстро найти правильный выход из любой чрезвычайной ситуации, тем самым предотвратить тяжелые последствия.

В заключении спасатель ответил на вопросы собравшихся, после чего была проведена учебная эвакуация из здания детского сада.