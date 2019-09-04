В Волковысском районе люди спасли застрявшего в болоте оленя

Источник материала: Tut.by

В Волковысском районе две женщины, которые отправились за грибами в лес, обнаружили в болоте между деревнями Бовбли и Хоружево тонущего в трясине оленя. На помощь животному пришли охотники и егерь, которые вытянули бедолагу из трясины — и даже остались с ним до того, пока олень, набравшись сил, не ушел в лес, сообщает газета «Наш час».



Фото: скрин с видео

Директор Волковысской организационной структуры БООР Владимир Смолярчук и егерь Павел Скируха выслеживали браконьеров. Женщины рассказали им о происшествии в болоте. Для того, чтобы вытащить оленя из западни, на помощь позвали еще охотников.

Спасательная операция осложнялась тем, что к болоту не могла подойти никакая техника. В итоге спасали обессиленного оленя, который судя по всему провел в воде несколько суток, вручную.

Животное оставалось какое-то время под присмотром, потом ушло в лес, а охотники огородили болото.