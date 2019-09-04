Для учеников, родителей и учителей. В Минске появился республиканский центр психологической помощи

Источник материала: Tut.by

В Минске открыли Республиканский центр психологической помощи. О том, что он должен появиться, заговорили после трагедии в Столбцах . Это — еще одна мера реализации безопасных условий в школах. Обратиться сюда за помощью могут ученики, их родители и учителя. При желании — анонимно.



Республиканский центр психологической помощи открыт при Институте психологии БГПУ имени Максима Танка.

Найти центр несложно. Располагается он в одном из общежитий Студенческой деревни, на улице Чюрлениса, 3. Работает здесь команда из 10 человек — это ученые и преподаватели Института психологии БГПУ им. Максима Танка, а также квалифицированные практики.



Министр образования Игорь Карпенко, профессор кафедры социальной и семейной психологии Института психологии БГПУ им. Максима Танка Леонид Пергаменщик, ректор БГПУ им. Максима Танка Александр Жук (слева направо).

— Главная задача центра — это консультирование, — отметил во время открытия министр образования Игорь Карпенко. — Например, подростки не всегда находят общий язык с родителями. Таким школьникам нужно выговориться и получить качественную консультацию. Помогать им должны специалисты, которые знают, как это делать. Я не говорю, что школьные психологи с этим не справятся, но бывают сложные ситуации, когда необходимо вмешательство более опытных специалистов.

Руководит РЦПП Ольга Матюхова, семейный психолог с 14-летним стажем. Ее опыт говорит о том, что в списке основных проблем, с которыми сталкиваются современные школьники, — неуверенность в себе, конфликты с родителями и сверстниками, первая любовь. В центре детям помогут справиться со всеми этими трудностями. Проконсультируют здесь и родителей гиперактивных ребят, а также учителей, столкнувшихеся с профессиональным выгоранием.





Получить помощь можно по телефону или же лично прийти на консультацию. Работать с ребенком или взрослым будут до тех пор, пока не вытянут его из кризиса. Все это — абсолютно бесплатно.

— Наш номер — 8−017−300−1006, — говорит Ольга Матюхова. — На этой неделе центр работает с 9.00 до 18.00, со следующей — с 8.30 до 20.00. В планах создать отдел телефонного консультирования, чтобы даже ночью люди могли обращаться за помощью.

В октябре у центра заработает сайт. Здесь же будет чат, где взрослые и дети смогут круглосуточно задавать свои вопросы психологам.



Ольга Матюхова, начальник Республиканского центра психологической помощи.

Кроме того, специалисты центра будут следить за психологической обстановкой в учреждениях закрытого типа, интернатах, а также активно взаимодействовать с социально-педагогическими центрами во всех районах страны.

— Людям из регионов не всегда удобно приезжать в Минск на консультации, поэтому наша ближайшая перспектива — создать региональную сеть кризисных психологов. Мы будем обучать местных специалистов.

В планах — назначить для каждой области страны своего супервизора. Человек с непривычной пока для слуха должностью — это опытный психолог. В сложных ситуациях к нему за советом смогут обращаться другие специалисты.





— Одна из задач центра — организовать республиканскую сеть команд быстрого реагирования. Такую «скорую психологическую помощь», — поясняет Леонид Пергаменщик, профессор кафедры социальной и семейной психологии Института психологии БГПУ им. Максима Танка. — Планируем, что по одной такой команде появится в каждой области уже к концу года. Надеюсь, создание центра изменит ситуацию, и нам не придется приезжать на события, которые можно было предотвратить, и работать, как в Столбцах, с их последствиями.