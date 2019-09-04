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В Минске во время капремонта упала строительная люлька с рабочими

05.09.2019 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске во время работ по капремонту дома на Филатова, 7 обвалилась строительная люлька с рабочими.


Очевидец происшествия Иван Веденин опубликовал фото и видео у себя в Facebook с подписью «немного трэша именем капремонта». На кадрах видно, как люлька повисла между четвертым и вторым этажом.

— Обвалилась одна из опор подвесного балкона вместе с рабочими. К счастью, вторая выдержала и рабочие успешно эвакуировались.

Обошлось без пострадавших. Рабочие удержались в конструкции и смогли зайти в окно на втором этаже.

По словам очевидца, на месте не было ни милиции, ни МЧС. Строители сами сняли повисшую люльку с помощью крана.


В Минском городском управлении Департамента госинспекции труда сообщили, что вызовов по такому адресу не поступало, но объяснили — если происшествие без пострадавших, то этот вопрос не в их компетенции.

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Теги: Минск
 
 
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Люлька повисла между четвертым и вторым этажом, в этот момент в ней находились рабочие. Обошлось без пострадавших.
 
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