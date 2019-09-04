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В Минске во время капремонта упала строительная люлька с рабочими
05.09.2019 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске во время работ по капремонту дома на Филатова, 7 обвалилась строительная люлька с рабочими.
Очевидец происшествия Иван Веденин
— Обвалилась одна из опор подвесного балкона вместе с рабочими. К счастью, вторая выдержала и рабочие успешно эвакуировались.
Обошлось без пострадавших. Рабочие удержались в конструкции и смогли зайти в окно на втором этаже.
По словам очевидца, на месте не было ни милиции, ни МЧС. Строители сами сняли повисшую люльку с помощью крана.
В Минском городском управлении Департамента госинспекции труда сообщили, что вызовов по такому адресу не поступало, но объяснили — если происшествие без пострадавших, то этот вопрос не в их компетенции.
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Люлька повисла между четвертым и вторым этажом, в этот момент в ней находились рабочие. Обошлось без пострадавших.
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