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Проходившим военную службу в Таджикистане

05.09.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Проходившим военную службу в Таджикистане
Проходившим военную  службу в  Таджикистане
В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными государственными органами рассматривается предложение бывших военнослужащих-пограничников об установлении статуса ветерана боевых действий на территории других государств для военнослужащих, проходивших военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном конфликте на территории Республики Таджикистан в сентябре – октябре 1992 г.
В связи с этим просим бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, проходивших в указанный период военную службу в составе 201 мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии, а также в иных воинских частях, подразделениях и организациях Вооруженных Сил бывшего СССР, дислоцированных в 1992 г. на территории Республики Таджикистан, прибыть в районные (городские) военные комиссариаты (их обособленные подразделения) по месту жительства.
А. М. Собин,
начальник обособленной группы
(Шумилинского района) военного комиссариата
Бешенковичского и Шумилинского районов
Витебской области подполковник.
Опубликовано в №70 от 06.09.2019 г.
 
 
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Проходившим военную  службу в  Таджикистане В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты совместно с Министерством обороны и другими...
 
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