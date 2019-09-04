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Лукашенко похвалил милицию: оперативно раскрыли ограбление ювелирного магазина

05.09.2019 16:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 5 сентября принял с докладом Министра внутренних дел Юрия Караева и много его хвалил.

Похоже, официальный лидер Беларуси наконец-то доволен белорусской милицией и министром. Начал разговор он с того, что напомнил, что Каравев знает и правоохранительную систему, и с наведением порядка хорошо знаком.

«У нас и обстановка была более-менее спокойная в стране. Дай бог и так дальше. Но тем не менее, это, наверное, благодаря тому, что все понимают, что реакция будет мгновенной и адекватной. Примером тому является расследование вами громкого несвойственного для Беларуси уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске», - добавил Лукашенко.

Он поблагодарил милицию за быстрое раскрытие этого уголовного дела.

«Среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы!» - отметил глава Беларуси.

Он попросил передать благодарность сотрудникам правоохранительных органов за профессионализм и предложил поощрить, сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь, Караев доложил, что криминогенная обстановка под контролем, но ожидается рост по преступлениям в сфере высоких технологий: в основном с манипуляциями с пластиковыми карточками, взломом аккаунтов пользователей.

Напомним, налёт на ювелирный магазин "Яхонт" произошёл в центре Минска 17 августа. Преступники ворвались в магазин, распылили перцовый газ, разбили витрины и вынесли более тысячи ювелирных изделий на миллион рублей, а также деньги и информационный носитель с записями камер видеонаблюдения. Подозреваемых удалось задержать спустя две с половиной недели. 

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 5 сентября принял с докладом Министра внутренних дел Юрия Караева и много его хвалил.
 
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