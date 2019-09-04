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Призы нашли своих обладателей

05.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Призы нашли своих обладателей
Светлана ГУЛИК:
– В рекламной игре принимаю участие на протяжении нескольких лет, хотя газету выписываю давно: еще с той поры, когда она называлась «Камунiстычная праца». «Адзiнства» – «настольная книга» в нашей семье: любим ее и черпаем много важной и интересной информации. Прекрасно, что для постоянных читателей придуман конкурс, и есть возможность испытать удачу. На этот раз она улыбнулась и мне: я выиграла сэндвичницу. Давно собиралась приобрести ее, но все никак не получалось. В общем, получила подарок как по заказу.

Призы нашли своих обладателей
Ирина ВЕРХОВОДКО:
– Работаю инженером в ОАО «140 ремонтный завод». Газету «Адзінства» выписываю более десяти лет. И читаю, можно сказать, от корки до корки, потому что все мне в ней нравится. Победителем рекламной игры вышла впервые, и очень довольна тем, что в качестве приза мне выпал радиоприемник. Как раз его я хотела приобрести, а тут такое удачное совпадение.
Хочу сказать сотрудникам редакции большое спасибо и пожелать творческого вдохновения. А всем подписчикам – удачи и выигрыша призов любимой газеты.

Призы нашли своих обладателей
Леонид ГОРОВОЙ:
– С газетой знаком около двух лет. Сначала покупал в киосках «Белсоюзпечати», а потом стал оформлять подписку на почте. Среда теперь для меня важный день: в почтовом ящике непременно будет «Адзінства» со свежей интересной информацией. Газету я читаю от первой страницы до последней, обращая внимание, в первую очередь, на события культурной и спортивной жизни нашего региона. Если необходимо, просматриваю и рекламное приложение. А в целом мне интересно все, что касается города, в котором я живу.
Леонид Леонидович выиграл мультиварку. Такая вещь на кухне просто незаменима!

Призы нашли своих обладателей
Сергей КОНДРА:
– Перед самым отъездом на некоторое время по делам узнал, что выиграл в рекламной игре «Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства» миксер. Решил: должен успеть забрать приз, когда вернусь. И успел! – поделился Сергей Николаевич Кондра.
Читатель нашей газеты трудится охранником в АСБ «Беларусбанк». «Адзінства» в его семье выписывается очень давно и читается всеми членами семьи по очереди. Бывает и так, что муж читает некоторые материалы супруге вслух, устраивая импровизированные вечера СМИ-чтения. Очень нравятся Сергею Николаевичу материалы газеты под рубрикой «Вопрос дня», тематические странички «Спорт», «Домовой», «Сад и огород». Наш подписчик намерен участвовать в рекламной игре еще не раз – с Фортуной встречаться всегда приятно.

Призы нашли своих обладателей
Наталья МАКАРЧИК:
– Утюг подарю дочери – ей как раз очень нужен! – сразу сказала Н.Н. Макарчик, когда ей вручили приз как победителю рекламной игры «Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства».
На наше издание Наталья Николаевна стала подписываться три года назад. В свободное время за чашечкой чая любит почитать новости, над кроссвордом подумать, все фотоснимки пересмотреть… В игре участвует уже два года по совету коллег (трудится она на
140-м ремонтном заводе). И о выигрыше ей сообщили на работе: квитанцию о выписке газеты на полугодие для участия в игре женщина зарегистрировала и совсем забыла о том. Потому можно представить ее эмоции, когда узнала о сюрпризе Фортуны.

Призы нашли своих обладателей
Вера Науменко живет в д. Вильяново Борисовского района. До выхода на пенсию трудилась в медицинской сфере, потому, наверное, ей весьма интересна страничка «Ваше здоровье» в нашей газете. А еще женщина с удовольствием читает материалы под рубрикой «Домовой», сельские новости, «Интересную страничку» и многое другое, что приглянется броским названием или сюжетным фото.
– «Адзінства » выписываю давно, а вот в рекламной игре участвовала впервые: все как-то времени не было. А в этом году решилась – и сразу так повезло! – радуется призер.
Сушилка для овощей и фруктов, мы надеемся, станет для хозяйки прекрасной помощницей.

Призы нашли своих обладателей
Михаил ШАРХУН родом из д. Заболотье Борисовского района. Отсюда он ушел в армию, сюда же вернулся и устроился на работу в местное хозяйство. Создал семью, вырастил детей и дождался внуков. Все эти годы мужчина отдает предпочтение нашей газете, читает вдумчиво и с интересом абсолютно все материалы.
– Лишь однажды я выиграл в лотерею один рубль. Потому очень удивился и обрадовался одновременно, когда узнал, что в рекламной игре «Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства» выпал мой номер с призом. Мясорубка нам ох как кстати! Хочу поблагодарить нашего почтальона – женщина посоветовала выписать газету на полгода и попытать счастья в игре. Участвовал впервые – и так повезло! – поделился победитель игры.

Призы нашли своих обладателей
Галина ВАЙТЕХОВИЧ
– Местную газету мы выписываем со времен, когда она еще именовалась «Камуністычная праца». Читаем абсолютно все! Три года назад начали участвовать в рекламной игре «Подпишись и выиграй с газетой «Адзiнства», но никак не желала нам улыбаться удача. Однако моя мама – Галина Константиновна Вайтехович – упрямо твердила, что все равно выиграет. Можете себе представить, какова была ее радость, когда она узнала, что оказалась призером нынешнего сезона, – делится Л.П. Сордия.
Лариса Павловна приехала в редакцию за соковыжималкой вместо мамы, инвалида I группы. Живут женщины в д. Гора Борисовского района. И сад там есть, и огород. Так что приз весьма кстати.

 
 
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