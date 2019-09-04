ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суицид: как предотвратить беду?

05.09.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

За первое полугодие 2019-го в Борисовском регионе зафиксировано 73 случая суицидальных действий, из которых 22 (за аналогичный период 2018 г. – 13 случаев) закончились суицидом. Предупреждение самоубийств – весьма непростая задача. Только комплексное взаимодействие различных структур – социального сектора, государственных органов, учреждений образования, охраны правопорядка, здравоохранения, религиозных организаций – может дать результат. Об этом говорилось на межведомственном круглом столе, который прошел в рай-исполкоме при поддержке районной организации ОО «Белорусский фонд мира».
По словам заведующей психоневрологическим диспансером А.С. Корзун, причины суицидального поведения многообразны. Их невозможно свести только к психическому расстройству. Однако чаще всего людей толкает на самоубийство совокупность причин: одиночество, наличие тяжелых неизлечимых заболеваний, конфликтные ситуации, отсутствие работы. Удивительно, но факт: суицидальному поведению подвержены женщины и мужчины, но последние чаще погибают в результате суицида. Из 22 случаев 20 совершили представители мужского пола, половина из них – в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего самоубийств приходится на возраст 46-60 лет и старше.
– Для меня болезненно и непонятно, как могут люди пожилого возраста пойти на суицид. Казалось бы, человек дожил до 72 лет – и в таком возрасте решается на отчаянный шаг. Рабочей группой по изучению вопросов суицидальной смертности разбирается каждый случай. Как показывает практика, среди пожилых в группе риска находятся инвалиды и одиноко проживающие, – отметила Александра Сергеевна.
Отсутствие семьи – это тоже риск повышенной суицидальной активности. Так, из 22 человек, совершивших суицид, только семеро состояли в браке. Укрепление института семьи, воспитание ответственного отцовства, повышение престижа и значимости мужчины в семье – решением этих задач заняты многие структуры, в том числе УЗ «Борисовский родильный дом».
– Уже 12 лет мы сотрудничаем с отделом ЗАГС. Также проводим беседы в трудовых коллективах, учреждениях образования, воинских частях. На встречи приходим втроем: психолог, акушер-гинеколог и духовник комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Дорошенко. Именно в таком составе можно достучаться до людей. Ведь не секрет: если дети, подростки хорошо реагируют на нас, то взрослые менее охотно идут на контакт. Работая с молодежью сегодня, мы делаем задел на будущее, – сказала психолог УЗ «Борисовский родильный дом» Е.Д. Русанова.
На страже душевного комфорта и психологического здоровья пожилых граждан находятся специалисты ГУ «ТЦСОН Борисовского района». Они посещают такую категорию людей, обследуют их жилищно-бытовые условия. Ко многим на дом приходят социальные работники, и именно они зачастую первыми замечают апатичное настроение и депрессивные мысли своих подопечных. И здесь важно вовремя обратить на это внимание, а не проявлять черствость и равнодушие.
В работе круглого стола также принял участие руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Борисовской епархии священнослужитель Александр Лукьянович.
– Перед крещением я провожу собеседование и спрашиваю у людей, какая их цель жизни. Часто они не могут ответить на мой вопрос – люди не знают, для чего живут. Например, в армии для некоторых открывается другая жизнь, к которой они не были готовы. Все те реалии, от которых парни прятались за мониторами компьютеров, накрывают их, как цунами. И некоторым не удается спастись, как результат – суицид. Поэтому мы проводим беседы в школах с детьми и подростками, чтобы подчеркнуть ценность жизни и помочь найти цели существования, – сказал священнослужитель.
Участники круглого стола обсудили еще один важный аспект: в нашем обществе до сих пор нет правильного восприятия профессий психотерапевта и психиатра, и зачастую к этим специалистам боятся идти на прием. К слову, психотерапевт работает с людьми на начальном этапе развития психических расстройств, когда возможно немедикаментозное лечение (например, легкая депрессия). А тяжелые психические расстройства требуют незамедлительного обращения к психиатру.
В Борисове при каждой больнице есть психотерапевт и психолог. А в психоневрологическом диспансере развивается психотерапевтическая служба, и каждый может получить квалифицированную помощь, в том числе анонимно на платной основе.

Телефоны психологической помощи:
УЗ «Борисовская ЦРБ»
8(0177)92-62-85 (с 8.00 до 12.00, с 12.30 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней).
ГУ «ТЦСОН Борисовского района»
8(0177) 73-11-11 (с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00)
8(044)577-16-06 (с 8.00 до 17.00)
Телефон доверия (круглосуточно): 80298990401, 80172020401

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обществе считается, что на суицид способны только психически нездоровые люди. Однако статистика свидетельствует об обратном: большинство самоубийц – люди, не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Учения на территории производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» г. Столина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсы женские классические прямые в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика