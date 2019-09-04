Суицид: как предотвратить беду?

Источник материала: Единство

За первое полугодие 2019-го в Борисовском регионе зафиксировано 73 случая суицидальных действий, из которых 22 (за аналогичный период 2018 г. – 13 случаев) закончились суицидом. Предупреждение самоубийств – весьма непростая задача. Только комплексное взаимодействие различных структур – социального сектора, государственных органов, учреждений образования, охраны правопорядка, здравоохранения, религиозных организаций – может дать результат. Об этом говорилось на межведомственном круглом столе, который прошел в рай-исполкоме при поддержке районной организации ОО «Белорусский фонд мира».

По словам заведующей психоневрологическим диспансером А.С. Корзун, причины суицидального поведения многообразны. Их невозможно свести только к психическому расстройству. Однако чаще всего людей толкает на самоубийство совокупность причин: одиночество, наличие тяжелых неизлечимых заболеваний, конфликтные ситуации, отсутствие работы. Удивительно, но факт: суицидальному поведению подвержены женщины и мужчины, но последние чаще погибают в результате суицида. Из 22 случаев 20 совершили представители мужского пола, половина из них – в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего самоубийств приходится на возраст 46-60 лет и старше.

– Для меня болезненно и непонятно, как могут люди пожилого возраста пойти на суицид. Казалось бы, человек дожил до 72 лет – и в таком возрасте решается на отчаянный шаг. Рабочей группой по изучению вопросов суицидальной смертности разбирается каждый случай. Как показывает практика, среди пожилых в группе риска находятся инвалиды и одиноко проживающие, – отметила Александра Сергеевна.

Отсутствие семьи – это тоже риск повышенной суицидальной активности. Так, из 22 человек, совершивших суицид, только семеро состояли в браке. Укрепление института семьи, воспитание ответственного отцовства, повышение престижа и значимости мужчины в семье – решением этих задач заняты многие структуры, в том числе УЗ «Борисовский родильный дом».

– Уже 12 лет мы сотрудничаем с отделом ЗАГС. Также проводим беседы в трудовых коллективах, учреждениях образования, воинских частях. На встречи приходим втроем: психолог, акушер-гинеколог и духовник комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Дорошенко. Именно в таком составе можно достучаться до людей. Ведь не секрет: если дети, подростки хорошо реагируют на нас, то взрослые менее охотно идут на контакт. Работая с молодежью сегодня, мы делаем задел на будущее, – сказала психолог УЗ «Борисовский родильный дом» Е.Д. Русанова.

На страже душевного комфорта и психологического здоровья пожилых граждан находятся специалисты ГУ «ТЦСОН Борисовского района». Они посещают такую категорию людей, обследуют их жилищно-бытовые условия. Ко многим на дом приходят социальные работники, и именно они зачастую первыми замечают апатичное настроение и депрессивные мысли своих подопечных. И здесь важно вовремя обратить на это внимание, а не проявлять черствость и равнодушие.

В работе круглого стола также принял участие руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Борисовской епархии священнослужитель Александр Лукьянович.

– Перед крещением я провожу собеседование и спрашиваю у людей, какая их цель жизни. Часто они не могут ответить на мой вопрос – люди не знают, для чего живут. Например, в армии для некоторых открывается другая жизнь, к которой они не были готовы. Все те реалии, от которых парни прятались за мониторами компьютеров, накрывают их, как цунами. И некоторым не удается спастись, как результат – суицид. Поэтому мы проводим беседы в школах с детьми и подростками, чтобы подчеркнуть ценность жизни и помочь найти цели существования, – сказал священнослужитель.

Участники круглого стола обсудили еще один важный аспект: в нашем обществе до сих пор нет правильного восприятия профессий психотерапевта и психиатра, и зачастую к этим специалистам боятся идти на прием. К слову, психотерапевт работает с людьми на начальном этапе развития психических расстройств, когда возможно немедикаментозное лечение (например, легкая депрессия). А тяжелые психические расстройства требуют незамедлительного обращения к психиатру.

В Борисове при каждой больнице есть психотерапевт и психолог. А в психоневрологическом диспансере развивается психотерапевтическая служба, и каждый может получить квалифицированную помощь, в том числе анонимно на платной основе.

Телефоны психологической помощи:

УЗ «Борисовская ЦРБ»

8(0177)92-62-85 (с 8.00 до 12.00, с 12.30 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней).

ГУ «ТЦСОН Борисовского района»

8(0177) 73-11-11 (с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00)

8(044)577-16-06 (с 8.00 до 17.00)

Телефон доверия (круглосуточно): 80298990401, 80172020401