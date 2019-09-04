Рыбный день. Под Петриковом и Речицей рыбаки поймали сомов-гигантов

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине рыбаки продолжают ставить один рекорд за другим. На днях снова вытащили сомов длиннее, чем они сами! «Рост» одной рыбины — 190 см, а второй — и вовсе 225!





Гомельчанин Павел с приятелем Русланом в минувшие выходные на Березине под Речицей поймали сразу двух сомов. Один из трофеев весил 14,5 кг, а второй мог похвастать огромной длиной — достигал 190 см!

— Это наш первый крупный сом в этом году. До этого одни мальки попадались на болды до 2 кг — и мы их отпускали. А тут — такая удача! Он нас 40 минут по реке тягал. Когда не знаешь, что там под лодкой, а потом появляется этот гигант, это непередаваемые эмоции, — до сих пор под впечатлением Павел.





Еще одного гиганта 2 сентября из Припяти в Петриковском районе выловили другие рыбаки. Длина улова составила 225 см, а вес — под 70 кг. Парни говорят, что после того, как сфотографировались, выпустили рыбу в воду.



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