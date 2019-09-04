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На сессии районного Совета депутатов 28-го созыва обсудили взаимодействие органов местного управления и самоуправления, организаций по решению вопросов жизнеобеспечения жителей района

05.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На сессии районного Совета депутатов 28-го созыва обсудили взаимодействие органов местного управления и самоуправления, организаций по решению вопросов жизнеобеспечения жителей района и объявили о начале кампании по отбору кандидатов в Молодежный совет.

Провела мероприятие председатель районного Совета Наталья Киселева. В работе сессии приняли участие председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Андрей Горбачев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков.

На повестку дня было вынесли 17 вопросов. Среди главных рассмотренных тем: взаимодействие органов местного управления и самоуправления, организаций по решению вопросов жизнеобеспечения жителей района. В ходе сессии депутаты обсудили внесение изменений и дополнений в ранее принятое решение районного Совета о районном бюджете, и ряд региональных комплексов мероприятий по реализации государственных программ, утвердили инструкцию о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Буда-Кошелевского района, приняли решение об объявлении кампании по отбору кандидатов в Молодежный совет при Буда-Кошелевском районном Совете депутатов. Каждая из прозвучавших тем была детально рассмотрена, и по всем вопросам председателем, депутатами районного Совета депутатов были приняты соответствующие решения.

На сессии районного Совета депутатов 28-го созыва обсудили взаимодействие органов местного управления и самоуправления, организаций по решению вопросов жизнеобеспечения жителей района
На сессии районного Совета депутатов 28-го созыва обсудили взаимодействие органов местного управления и самоуправления, организаций по решению вопросов жизнеобеспечения жителей района

 
 
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На сессии районного Совета депутатов 28-го созыва обсудили взаимодействие органов местного управления и самоуправления, организаций по решению...
 
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