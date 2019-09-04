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Возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата-срочника в Слониме год назад
05.09.2019 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели в 2018 году солдата-срочника в войсковой части в Слониме. Об этом ведомство
ЧП, напомним, произошло 5 сентября прошлого года. В каптерке военной части № 33933 в Слониме нашли повешенным рядового 20-летнего Александра Орлова. Служить ему оставалось девять месяцев. Александр жил в деревне Красное Кореличского района. Тогда Министерство обороны сообщило, что это был суицид, а его причной стали личные обстоятельства,
«Для организации предварительного расследования материалы уголовного дела направлены в Следственный комитет», — сообщили в Генеральной прокуратуре.
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«Для организации предварительного расследования материалы уголовного дела направлены в Следственный комитет», - сообщили в Генеральной прокуратуре.
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