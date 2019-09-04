Возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата-срочника в Слониме год назад

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели в 2018 году солдата-срочника в войсковой части в Слониме. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

ЧП, напомним, произошло 5 сентября прошлого года. В каптерке военной части № 33933 в Слониме нашли повешенным рядового 20-летнего Александра Орлова. Служить ему оставалось девять месяцев. Александр жил в деревне Красное Кореличского района. Тогда Министерство обороны сообщило, что это был суицид, а его причной стали личные обстоятельства, не связанные с военной службой . Однако прокуратура вернула в СК для новой проверки материалы о смерти солдата-срочника

«Для организации предварительного расследования материалы уголовного дела направлены в Следственный комитет», — сообщили в Генеральной прокуратуре.