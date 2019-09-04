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В Пружанах разыскивают пропавших без вести мать с тремя детьми
05.09.2019 20:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Пружан обратился с заявлением о розыске пропавшей без вести жены и троих несовершеннолетних детей,
О пропаже родных мужчина сообщил в милицию 4 сентября. Он пояснил, что жена с детьми 1 августа ушли из дома в неизвестном направлении. Педагоги школы, в которых обучались дети, забили тревогу по поводу длительного отсутствия учеников и их отец решил написать заявление о розыске в милицию. По его словам, раньше он никуда не обращался, так как надеялся, что они вернутся сами.
К розыску пропавших приступили сотрудники Пружанского РОВД. Предположительно, женщина с детьми может находиться возле церквей.
Приметы матери, Ахтель Натальи: на вид 40−45 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волос темный, длинный, ниже плеч, глаза карие, нос прямой, с горбинкой. Особые приметы: отсутствуют боковые зубы.
Приметы Ахтель Александра: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос русый, короткий, глаза синие, уши средние.
Приметы Ахтель Анастасии: на вид 16−17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос светло-русый, вьющийся, глаза светлые.
Самый младший ребенок — Михаил — родился в 2016 году.
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Объявлен розыск.
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