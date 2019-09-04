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В Пружанах разыскивают пропавших без вести мать с тремя детьми

05.09.2019 20:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Пружан обратился с заявлением о розыске пропавшей без вести жены и троих несовершеннолетних детей, сообщает МВД.


Фото: МВД

О пропаже родных мужчина сообщил в милицию 4 сентября. Он пояснил, что жена с детьми 1 августа ушли из дома в неизвестном направлении. Педагоги школы, в которых обучались дети, забили тревогу по поводу длительного отсутствия учеников и их отец решил написать заявление о розыске в милицию. По его словам, раньше он никуда не обращался, так как надеялся, что они вернутся сами.

К розыску пропавших приступили сотрудники Пружанского РОВД. Предположительно, женщина с детьми может находиться возле церквей.


Фото: МВД

Приметы матери, Ахтель Натальи: на вид 40−45 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волос темный, длинный, ниже плеч, глаза карие, нос прямой, с горбинкой. Особые приметы: отсутствуют боковые зубы.

Приметы Ахтель Александра: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос русый, короткий, глаза синие, уши средние.

Приметы Ахтель Анастасии: на вид 16−17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос светло-русый, вьющийся, глаза светлые.


Фото: пресс-служба МВД

Самый младший ребенок — Михаил — родился в 2016 году.

Просьба граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении вышеуказанных лиц, сообщить об этом по телефонам: 8033 6 742 417, 8029 7 290 070, 8 01632−92704, либо по тел.102.

 
 
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