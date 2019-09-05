Караев об оценке работы МВД: Оценивать не по какой-то мелочевке, а по действительно крупным делам

Источник материала: Tut.by

Милиция будет менять систему оценки своей работы, чтобы уйти от погони за «палочно-галочными показателями». Об этом рассказал глава МВД Юрий Караев в программе «Разговор у президента».

В МВД могут перейти на балльную систему оценки служебной деятельности, при которой баллы будут начисляться за серьезность раскрытых преступлений, пояснил министр.

— Оцениваться будет не количество каких-то мелких нарушений (например, дали врачу коньяк, а учителю какую-то мелочевку), а оценивать будем по действительно крупным делам, где нанесен серьезный ущерб государству, видна значительная коррупция.

В борьбе с наркоманией, привел пример Караев, милиция должна сделать ставку на раскрытие крупных каналов поставок, задержание крупных организаторов, а не гоняться за подростками и, поймав пару, «вешать на них групповое преступление».

— Надо не делать людям хуже, а, наоборот, все сомнения толковать в пользу людей, пусть даже правонарушителей и преступников.

Министр признал, что внедрить новую систему будет непросто. Важно продумать каждое слово «в инструкциях, методичках и внутренних приказах, проанализировать, как это будет работать на местах, правильно ли их поймут и интерпретируют сами правоохранители».

— Важно оговорить правила игры, чтобы не было соблазна натягивать или накручивать на какой-то результат.

В целом же, по мнению Караева, милиция должна больше работать на профилактику преступлений, а не «доводить человека до тюрьмы». Пускай эта работа не будет такой явной, как, например, громкое раскрытие преступлений, зато поможет человеку сохранить доброе имя и работу, отметил министр.

Совещание президента с силовиками прошло 20 августа. Александр Лукашенко жестко раскритиковал методы их работы, обвинив в халатном отношении к обязанностям, фальсификации доказательств, провоцировании на преступления, чрезмерном применении силы, работе ради «палочек и галочек» и давлении на судей .

4 сентября глава Совбеза Беларуси Станислав Зась сообщил, что по всем негативным эпизодам, которые были озвучены во время совещания президента с силовиками, будут приняты меры. Ни один проступок не останется безнаказанным, и наказанные уже есть .