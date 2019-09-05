Глава МВД рассказал, как нашли ограбивших ювелирный магазин «Яхонт»

Источник материала: Tut.by

Преступников, ограбивших в Минске ювелирный магазин «Яхонт», вычислили благодаря просмотрам записей с видеокамер, установленных в этом районе. Об этом в программе «Разговор у президента» рассказал министр внутренних дел Юрий Караев.

— Оперативниками была проделана огромная работа по просмотру записей с видеокамер, установленных в этом районе. По ним мы увидели, как интересующие нас лица подходят к магазину, убегают из него. И то, что они вырвали блок видеонаблюдения из магазина, им не поможет, — сообщил подробности глава МВД.

Благодаря камерам оперативники увидели, какой дорогой преступники шли после ограбления, как они выбрасывают в Свислочь какой-то предмет. А потом водолазы спецподразделения «Алмаз» в этом месте достали винчестер, похищенный из магазина.

Двое подозреваемых свою вину уже признали. Министр также добавил, что есть все основания утверждать, что задержанные также причастны к ограблениям трех коттеджей, которые произошли в этом году.

Напомним, в субботу, 17 августа, в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева, распылили перцовый газ, похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Это было уже четвертое ограбление магазина «Яхонт».

После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (Разбой, совершенный группой лиц). Ущерб, причиненный магазину, составляет более миллиона белорусских рублей.

4 сентября милиция отчиталась о задержании подозреваемых в ограблении магазина. Задержаны двое мужчин 36 и 37 лет. Кроме ограбления «Яхонта», их проверяют на причастность к еще как минимум трем разбойным нападениям на частные домовладения в Минске. По причастности к этим грабежам задержан еще один подозреваемый 43 лет.

Часть похищенного нашли в тайнике у матери одного из подозреваемых. Кроме того, были изъяты пластиковые стяжки — такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника «Яхонта».

Александр Лукашенко сегодня поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие этого громкого уголовного дела.

«Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили», — сказал Караеву Лукашенко.