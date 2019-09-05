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Глава МВД рассказал, как нашли ограбивших ювелирный магазин «Яхонт»
05.09.2019 22:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Преступников, ограбивших в Минске ювелирный магазин «Яхонт», вычислили благодаря просмотрам записей с видеокамер, установленных в этом районе. Об этом в программе
— Оперативниками была проделана огромная работа по просмотру записей с видеокамер, установленных в этом районе. По ним мы увидели, как интересующие нас лица подходят к магазину, убегают из него. И то, что они вырвали блок видеонаблюдения из магазина, им не поможет, — сообщил подробности глава МВД.
Благодаря камерам оперативники увидели, какой дорогой преступники шли после ограбления, как они выбрасывают в Свислочь какой-то предмет. А потом водолазы спецподразделения «Алмаз» в этом месте достали винчестер, похищенный из магазина.
Двое подозреваемых свою вину уже признали. Министр также добавил, что есть все основания утверждать, что задержанные также причастны к ограблениям трех коттеджей, которые произошли в этом году.
Напомним, в субботу, 17 августа, в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева,
После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (Разбой, совершенный группой лиц). Ущерб, причиненный магазину,
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Часть похищенного нашли в тайнике у матери одного из подозреваемых. Кроме того, были изъяты пластиковые стяжки — такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника «Яхонта».
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«Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили», — сказал Караеву Лукашенко.
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Министр также добавил, что есть все основания утверждать, что задержанные еще причастны к ограблениям трех коттеджей, которые произошли в этом году.
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