﻿ В Беларуси планируют ввести всеобщее среднее образование, где 11 классов станут обязательны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируют ввести всеобщее среднее образование, где 11 классов станут обязательны

05.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В Беларуси будет введено всеобщее среднее образование. Об этом сообщил министр Игорь Карпенко в программе «Контуры» на ОНТ.

В Беларуси планируют ввести всеобщее среднее образование, где 11 классов станут обязательны

По словам Карпенко, такая норма содержится в новой редакции Кодекса об образовании. Документ должен будет рассмотреть новый парламент.

«Мы в кодекс заложили норму об обязательности общего среднего образования. Сейчас у нас базовое образование, то есть 9 классов обязательны. А мы переходим на всеобщее среднее образование, 11 классов обязательно. И это, конечно же, влечет за собой комплекс тех мер, которые будет предпринимать государство для того, чтобы молодой человек имел возможность социализации средствами образования для выхода в самостоятельную жизнь, в трудовую деятельность», — сказал Карпенко.

Переход на всеобщее среднее образование обсуждается в стране вот уже два года. В 2017 году министр заявил, что система образования фактически готова к такому переходу. В стране выстроена четкая система, в рамках которой граждане могут получать общее среднее образование: «через систему школ, гимназий, лицеев, через профессионально-техническое и среднее специальное образование», уточнил Игорь Карпенко.

Источник: TUT.BY

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будет введено всеобщее среднее образование. Об этом сообщил министр Игорь Карпенко в программе «Контуры» на ОНТ. По словам
 
Новости дня
Новости общества
 
Суицид: как предотвратить беду?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
06.09.2019
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика