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Глава МВД отменил тотальную проверку милиционеров на полиграфе из-за несовершенства процедуры

06.09.2019 07:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МВД Юрий Караев своим распоряжением отменил тотальную проверку милиционеров на полиграфе из-за несовершенства процедуры. Об этом министр внутренних дел рассказал в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я послушал и своих заместителей, служивый люд, скажем так, рангом поменьше, и самых простых сотрудников, а больше всего сотрудников ГАИ — и они мне свое видение рассказывали, в том числе, что не совсем совершенна эта система, когда только такое полиграфическое исследование преграждает человеку дорогу для продолжения службы, — сказал Караев.

— То есть я отменил именно поголовное, тотальное прохождение проверки на полиграфе. Потому что человек может просто волноваться, не выдерживать долго замкнутого пространства, у многих очень развито воображение и они «натягивают» на себя то, чего и не делали, но чему были свидетелями или были в пограничной ситуации, — пояснил глава МВД.

По его словам, это не совсем точное исследование, существует большой процент погрешности.

По словам Караева, все люди небезупречны и «с какими-то грешками», и характеристика, данная конкретному сотруднику его непосредственным начальником или коллегами, важнее, чем «чужим дядей-полиграфистом, который относится заранее с предубеждением и пытается в чем-то изобличить».

— Я принял такое решение, хотя сознательно понимаю, что чем-то погрешу против собственной безопасности в наших рядах. Где-то, может, и пройдут такие, кого и следовало бы приостановить на службе, — сказал Караев.

При этом он посетовал на большую нехватку сотрудников ГАИ.

— Сейчас такой большой некомплект сотрудников ГАИ… Люди отказываются от прохождения полиграфа, второй шанс людям всегда надо давать, — констатировал он.

Вместе с тем Караев заявил, что не намерен принимать назад на работу сотрудников, не прошедших проверку на полиграфе.

— Я их восстанавливать не возьмусь, сразу скажу. Но я буду очень внимательно смотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Я пока принял такое решение, но не на всю жизнь: посмотрим, как будет развиваться ситуация, — резюмировал Юрий Караев.

Напомним, в 2016 году, после того как пьяный врио начальника Барановичской ГАИ насмерть сбил пешехода, бывший в то время министром внутренних дел Игорь Шуневич начал массовую проверку сотрудников ведомства на детекторе лжи. Если полиграф выявлял нарушение дисциплины, то с таким сотрудником расторгали контракт. Игорь Шуневич был уверен в правильности этого решения и был готов и сам пройти проверку на полиграфе, «если работодатель посчитает необходимым».

 
 
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- Я принял такое решение, хотя сознательно понимаю, что чем-то погрешу против собственной безопасности в наших рядах. Где-то, может, и пройдут такие, кого и следовало...
 
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