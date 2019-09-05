«Родовое гнездо» бизнесмена, одинокая Лена, поиск грабителей, полиграф и сомы-гиганты - все за вчера

Экс-главного архитектора Минска Павла Лучиновича доставили из СИЗО в больницу с параличом нижней части тела. Его задержали в марте этого года по подозрению в получении взятки. Но не все просто в этом деле. По нашим данным, после совещания Лукашенко с силовиками на дело Лучиновича обратили дополнительное внимание.
До конца года Беларусь получит первую продукцию на Петриковском ГОКе, самом дорогом инвестпроекте предприятия, заявил гендиректор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. За три года планируется выйти на проектную мощность. Речь идет о выпуске 300 тыс. тонн хлоркалия в 2020 году, 800 тыс. тонн в 2021 и выходе на 1,5 млн с 2023 года.
Хозяин «Табакерок» бизнесмен Алексей Олексин получил участок на Минском море под строительство семейной усадьбы «Родовое гнездо». Рядом у него уже есть два объекта: гостинично-ресторанный комплекс «Сябры» и стрелковый комплекс на территории почти в 7 гектаров. Новый участок бизнесмена расположен сразу за стрелковым комплексом и имеет выход к воде.
В Смолевичах построят еще один экспериментальный дом для минчан-очередников на 192 квартиры. И если на первый дом желающих было мало, то на этот претендует полторы тысячи человек. «Квадрат» здесь стоит 614 долларов, остальные подробности ищите в заметке. А в Минске тем временем продают квартиру, где за «квадрат» хотят больше 7 тысяч долларов. Эта «двушка» находится в двухэтажном особняке, расположенном рядом с первой резиденцией президента.
Все слышали заявление министра образования о том, что в Беларуси будет введено всеобщее среднее образование? Что это значит? Теперь все будут обязаны учиться в школе 11 лет? Министр пояснил.
Президент России Владимир Путин анонсировал обмен пленными с Украиной. Он рассказал, что обмен будет масштабным, и, по его мнению, это «хороший шаг к нормализации отношений». Кроме того, вчера киевский суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха. Его задержали по делу о крушении Boeing на Донбассе в 2014 году. В Нидерландах удивились освобождению Цемаха. СМИ сообщали, что мужчину хотели допросить следователи международной следственной группы по крушению лайнера. Кроме того, сообщалось, что выдача России Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова.
Рассуждаем о том, можно ли и нужно ли увеличить возраст выхода на пенсию для женщин в Беларуси. Много интересных подсчетов и разговоров о продолжительности жизни найдете в статье. Рассказываем также, как этот вопрос решали соседние страны. А вы как считаете, женщины должны выходить на заслуженный отдых в том же возрасте, что и мужчины?
Мы познакомились с Леной, которая живет в Рестянском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Это ее пятый интернат за 44 года. Очень непростая судьба выпала этой женщине, но она продолжает верить в чудо. Она мечтает пожить в обычной семье в своем доме. «Мне же много не нужно. Еда нормальная, чтобы желудок не капризничал. Туалет, а не памперс, в котором ходить жарко и противно, ну правда. И немножечко простого дружеского общения», — говорит Лена.
Недавно Александр Лукашенко заявил, что стоит прекратить «эту дурь» (отдельное меню для льготников и платников в школьных столовых) и кормить всех детей одинаково. После этого появилась информация, что рацион для школьников планируют сделать одинаковым. Пока чиновники обдумывают детали, мы поговорили с родителями школьников и узнали, едят ли платники и льготники отдельно и отличается ли меню.
Уже в 2021 году в Беларуси может заработать депозитно-залоговая система обращения с тарой: можно будет сдавать металлические банки, стеклянные и пластиковые бутылки в тароматы и получать за них деньги. Минжилкомхоз устроил общественное обсуждение проекта указа. Там много замечаний от людей поступило, выбрали самые интересные вместе с ответами Минжилкомхоза.
Уже с октября тунеядцы будут полностью оплачивать отопление и газ. При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Мы задали этот вопрос Минтруда, но нам не ответили (как и на другие наши вопросы).
О СПОРТЕ
Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александра Саснович второй раз соперничали друг с другом в парном разряде. В дуэте с австралийкой Эшли Барти Азаренко крупно победила Саснович, которая выступала вместе со словачкой Викторией Кужмовой, в полуфинале открытого чемпионата США (призовой фонд — 26,75 млн долларов). Таким образом Азаренко вышла в финал US Open, где может сыграть с Соболенко.
Уже на следующей неделе нас ждет легкоатлетический матч Европа — США. И все это пройдет в Минске, а стоить будет в сотни раз меньше, чем Европейские игры, при более высоком конкурентном уровне спортсменов и интересе от Запада до Атлантики. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал, как этого удалось достичь.
Пока читали наш обзор, определились, поедете ли на тысячелетие Бреста? Если еще нет, то смотрите, как круто рекламирует город новичок БГК им. Мешкова. Вильям Аккамбре олимпийский чемпион Лондона в составе сборной Франции — самый титулованный гандбольный легионер, который когда-либо приезжал в Беларусь. Ему очень нравится Брест, особенно атмосфера Советской улицы. Да и друзьям его понравилось ходить в наши заведения, где поужинать можно в три-четыре раза дешевле, чем во Франции.
Кстати. На Гомельщине рыбаки в двух разных местах вытащили огромных сомов. «Рост» одной рыбины — 190 см, а второй — и вовсе 225! А в Волковысском районе женщины обнаружили в болоте оленя, позвали на помощь охотников и те за рога вытащили обессилевшего зверя из западни. Есть видео спасательной операции. А фотографии диких лошадей, которые поселились в Налибокской пуще, подарят вам заряд позитива на всю пятницу. Хорошего дня!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.