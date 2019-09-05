«Родовое гнездо» бизнесмена, одинокая Лена, поиск грабителей, полиграф и сомы-гиганты - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Друзья, айда в Брест! Если вы до сих пор не были в этом прекрасном городе, то сейчас самое время. В эти выходные в Бресте развернутся грандиозные гуляния — городу 1000 лет . А как меняется Минск, замечаете? Посмотрите на панорамы одного известного спальника . Наша подборка новых заведений столицы и 12 классных мероприятий не даст вам заскучать в эти выходные. А пока рассказываем о важных событиях четверга.

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В Минске появился республиканский центр психологической помощи. Это — еще одна мера реализации безопасных условий в школах. Обратиться сюда за помощью могут ученики, их родители и учителя . При желании — анонимно.





Рассуждаем о том, можно ли и нужно ли увеличить возраст выхода на пенсию для женщин в Беларуси. Много интересных подсчетов и разговоров о продолжительности жизни найдете в статье. Рассказываем также, как этот вопрос решали соседние страны. А вы как считаете, женщины должны выходить на заслуженный отдых в том же возрасте, что и мужчины?

в Беларуси. Много интересных подсчетов и разговоров о продолжительности жизни найдете в статье. также, как этот вопрос решали соседние страны. А вы как считаете, женщины должны выходить на заслуженный отдых в том же возрасте, что и мужчины? Мы познакомились с Леной, которая живет в Рестянском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Это ее пятый интернат за 44 года. Очень непростая судьба выпала этой женщине, но она продолжает верить в чудо . Она мечтает пожить в обычной семье в своем доме. «Мне же много не нужно. Еда нормальная, чтобы желудок не капризничал. Туалет, а не памперс, в котором ходить жарко и противно, ну правда. И немножечко простого дружеского общения», — говорит Лена.





Недавно Александр Лукашенко заявил, что стоит прекратить «эту дурь» ( отдельное меню для льготников и платников в школьных столовых ) и кормить всех детей одинаково. После этого появилась информация, что рацион для школьников планируют сделать одинаковым. Пока чиновники обдумывают детали, мы поговорили с родителями школьников и узнали, едят ли платники и льготники отдельно и отличается ли меню .

) и кормить всех детей одинаково. После этого появилась информация, что рацион для школьников планируют сделать одинаковым. Пока чиновники обдумывают детали, мы поговорили с родителями школьников и узнали, . Уже в 2021 году в Беларуси может заработать депозитно-залоговая система обращения с тарой : можно будет сдавать металлические банки, стеклянные и пластиковые бутылки в тароматы и получать за них деньги. Минжилкомхоз устроил общественное обсуждение проекта указа . Там много замечаний от людей поступило, выбрали самые интересные вместе с ответами Минжилкомхоза.

: можно будет сдавать металлические банки, стеклянные и пластиковые бутылки в тароматы и получать за них деньги. Минжилкомхоз устроил . Там много замечаний от людей поступило, выбрали самые интересные вместе с ответами Минжилкомхоза. Уже с октября тунеядцы будут полностью оплачивать отопление и газ. При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Мы задали этот вопрос Минтруда, но нам не ответили (как и на другие наши вопросы).

О СПОРТЕ

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александра Саснович второй раз соперничали друг с другом в парном разряде. В дуэте с австралийкой Эшли Барти Азаренко крупно победила Саснович, которая выступала вместе со словачкой Викторией Кужмовой, в полуфинале открытого чемпионата США (призовой фонд — 26,75 млн долларов). Таким образом Азаренко вышла в финал US Open, где может сыграть с Соболенко.

Виктория Азаренко и Александра Саснович второй раз соперничали друг с другом в парном разряде. В дуэте с австралийкой Эшли Барти Азаренко Саснович, которая выступала вместе со словачкой Викторией Кужмовой, в полуфинале открытого чемпионата США (призовой фонд — 26,75 млн долларов). Таким образом Азаренко вышла в финал US Open, где может сыграть с Соболенко. Уже на следующей неделе нас ждет легкоатлетический матч Европа — США . И все это пройдет в Минске, а стоить будет в сотни раз меньше, чем Европейские игры, при более высоком конкурентном уровне спортсменов и интересе от Запада до Атлантики. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал, как этого удалось достичь .

. И все это пройдет в Минске, а стоить будет в сотни раз меньше, чем Европейские игры, при более высоком конкурентном уровне спортсменов и интересе от Запада до Атлантики. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики . Пока читали наш обзор, определились, поедете ли на тысячелетие Бреста? Если еще нет, то смотрите, как круто рекламирует город новичок БГК им. Мешкова . Вильям Аккамбре олимпийский чемпион Лондона в составе сборной Франции — самый титулованный гандбольный легионер, который когда-либо приезжал в Беларусь. Ему очень нравится Брест, особенно атмосфера Советской улицы. Да и друзьям его понравилось ходить в наши заведения, где поужинать можно в три-четыре раза дешевле, чем во Франции.





Все новости четверга, 5 сентября

Кстати. На Гомельщине рыбаки в двух разных местах вытащили огромных сомов . «Рост» одной рыбины — 190 см, а второй — и вовсе 225! А в Волковысском районе женщины обнаружили в болоте оленя, позвали на помощь охотников и те за рога вытащили обессилевшего зверя из западни. Есть видео спасательной операции. А фотографии диких лошадей , которые поселились в Налибокской пуще, подарят вам заряд позитива на всю пятницу. Хорошего дня!

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