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Отлично и для похода в лес, и для сбора урожая. Погода в Витебске в выходные
06.09.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неумолимо наступает осень — и это заметно не только по паутинкам в воздухе. Днем еще тепло, а по вот ночам все холоднее. Но в эти выходные — отличный расклад и для похода в лес, и для сбора урожая на даче, и для поездки на пикник,
В субботу, 7 сентября, температура воздуха ночью — +9…11 °С, днем — +18…20 °С.
В воскресенье, 8 сентября, будет еще теплее: в ночные часы — до 13 градусов тепла, в дневные — до 22 градусов со знаком плюс.
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Осень неумолимо вступает в права, и это заметно не только по паутинкам в воздухе. Днем еще тепло, а по вот ночам - все холоднее.
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