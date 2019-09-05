Отлично и для похода в лес, и для сбора урожая. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Неумолимо наступает осень — и это заметно не только по паутинкам в воздухе. Днем еще тепло, а по вот ночам все холоднее. Но в эти выходные — отличный расклад и для похода в лес, и для сбора урожая на даче, и для поездки на пикник, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу, 7 сентября, температура воздуха ночью — +9…11 °С, днем — +18…20 °С.

В воскресенье, 8 сентября, будет еще теплее: в ночные часы — до 13 градусов тепла, в дневные — до 22 градусов со знаком плюс.

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