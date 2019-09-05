Во время Миллениума облачно, на полумарафон обещают дождь. Все о погоде в Бресте в праздничные выходные

Источник материала: Tut.by

Праздничные выходные в Бресте будут теплыми, но облачными и с дождем.

В субботу утром будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня небо затянет тучами. Столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла, сообщает pogoda.by.

В воскресенье утром пройдет небольшой дождь. Возможна гроза. После обеда будет облачно с прояснениями и дождем. Воздух прогреется до +21°С.

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