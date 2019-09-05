Смотрите, что городские власти хотят сделать с площадью Свободы. Витеблянам можно высказаться

Источник материала: Tut.by

Витебский горисполком объявил общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта благоустройства площади Свободы и прилегающей к ней территории.





К работам заказчик — городское ЖКХ — намерен приступить в апреле 2020 года.

В обосновании проекта поясняется: «Существующее состояние элементов благоустройства площади не отвечает современным конструктивным и эстетическим нормам, большая часть покрытия площади, облицовка подпорных стенок разрушена. Малые архитектурные формы морально устарели. Пешеходная часть площади конструктивно не отделена от проезжей части проспекта, что влияет на безопасность движения».

Благоустраиваемая территория ограничена с запада улицей Ленина и Октябрьским мостом, с севера — берегом Витьбы, с востока — парком имени Фрунзе и двором областного диагностического центра, с юга — проспектом Фрунзе.

Поскольку площадь Свободы в Витебске входит в государственный список историко-культурных ценностей, то строительные работы будут идти под археологическим контролем. При строительстве вырубят некоторые деревья, но взамен планируют компенсационные посадки.

Проект предусматривает такие работы:

устройство тротуара на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе с сохранением контактной сети и опор уличного освещения;

покрытие тротуаров мелкоштучной тротуарной плиткой типа «Старый город» (основной цвет — красный) с установкой гранитного дорожного борта и устройством из тактильной плитки сопровождающих полос вдоль тротуаров и площадок перед пешеходными переходами для слабовидящих и инвалидов по зрению;

модернизация пешеходной зоны вдоль ограждения между площадью Свободы и парком имени Фрунзе с демонтажем цветочниц, клумб, ограждений, заменой тротуарной плитки, установкой гранитного борта красного цвета, устройством цветочниц из полированного гранита красного цвета высотой 150 мм;

облицовка гранитом подпорной стены от металлического ограждения Октябрьского моста до нижней отметки спуска к реке Витьба и доведения высоты ограждения до нормативной;

устройство нового ограждения с использованием гранитной балюстрады и установкой торшеров на тумбы между площадью Свободы и парком имени Фрунзе. Со стороны парка — облицовка гранитом верхней части подпорной стены до выступающего карниза;

устройство ограждения с облицовкой подпорных стен вдоль проспекта Фрунзе на участке от поворота к диагностическому центру до перекрестка с улицей 1-й Доватора с использованием балюстрады;

устройство ограждения с облицовкой подпорных стен вдоль проспекта Фрунзе на участке от площади перед спуском к Летнему амфитеатру до жилого дома с использованием балюстрады;

ремонт асфальтового покрытия на площади Свободы;

возможность въезда и выезда посредством установки пониженного борта вдоль тротуара для подъезда транспорта к сцене;

устройство дополнительной полосы движения с возможностью остановки туристических автобусов вдоль нового тротуара на улице Ленина;

демонтаж старой сцены с установкой нового мобильного сценического комплекса со светодиодным экраном;

обеспечение отвода дождевых сточных вод в систему водоотведения со строительством очистных сооружений дождевого стока и сетей дождевой канализации с выпуском в Витьбу;

размещение новых малых архитектурных форм, установка скамеек и урн;

сброс поверхностного стока с территории площади Свободы и части улицы Ленина с устройством очистных сооружений дождевых вод;

устройство наружных сетей электроосвещения, электроснабжения сцены, электроснабжение торговли и иллюминации, видеонаблюдение.

С отчетом об ОВОС можно ознакомиться до 1 октября в УКПП «Витебское городское ЖКХ», ул. Замковая, 4, кабинет № 705 (понедельник — пятница с 8.00−12.00, 13.00−17.00). Телефон: 33−60−67, факс: 33−60−67, e-mail: usr.gkh.vit@yandex.ru. Отчет об ОВОС размещен на сайте горисполкома. Направить замечания и предложения по отчету об ОВОС можно в городское ЖКХ: 210 026, Витебск, ул. Замковая, 4. Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить до 12 сентября в администрацию Октябрьского района: 210 029, Витебск, ул. Смоленская, 9. Е-mail: admoctobr@ vitebsk.by. В случае наличия заявления общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дату и место его проведения сообщат дополнительно.