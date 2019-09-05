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«Бегают крысы и тараканы». Жители витебского Билево жалуются на то, что у них не вывозят мусор
06.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители микрорайона Билево жалуются, что спецавтобаза уже 3 месяца не вывозит из их дворов крупногабаритный мусор,
— Эта мусорка — одна на весь наш «третий» микрорайон (Билево-3). Мы уже устали бороться с ЖКХ. Крысы бегают! Дети играют возле мусора, — рассказывает о проблеме одна из местных жительниц.
— Выбегают вот такие крысы — больше, чем кот. Рыжие, здоровые, упитанные. Потому что люди выбрасывают и пищевые отходы, — говорит вторая горожанка.
Проблема усугубляется тем, что одна из неблагополучных семей забирает мусор из контейнера домой. И в подъезде стоит неприятный запах, развелись тараканы.
Жильцы дома подсчитали, что за вывоз мусора они платят, как минимум, 360 рублей в месяц. Тем не менее последний раз отходы с площадки вывозили в июне.
В спецавтобазе журналистам сказали, что вывозят месяц «ежемесячно, по графику».
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Жильцы дома подсчитали, что за вывоз мусора они платят, как минимум, 360 рублей в месяц. Тем не менее последний раз отходы с площадки вывозили в июне.
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