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Ого, лето продолжается! Погода в Гомеле в выходные

06.09.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

То, что не додал нам в этом году август, с лихвой компенсирует сентябрь. В ближайшие выходные, обещает pogoda.by, лето продолжится.


В субботу нас ждет солнечная, почти безветренная погода — и +24°С.

В воскресенье — до +27°С и снова без осадков.

Ну что, вы за грибами, на рыбалку или картошку копать? В любом случае — нескучных вам выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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То, что не додал нам в этом году август, с лихвой компенсирует сентябрь.
 
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