Ого, лето продолжается! Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

То, что не додал нам в этом году август, с лихвой компенсирует сентябрь. В ближайшие выходные, обещает pogoda.by , лето продолжится.





В субботу нас ждет солнечная, почти безветренная погода — и +24°С.

В воскресенье — до +27°С и снова без осадков.

Ну что, вы за грибами, на рыбалку или картошку копать? В любом случае — нескучных вам выходных!

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