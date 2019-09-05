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Ого, лето продолжается! Погода в Гомеле в выходные
06.09.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
То, что не додал нам в этом году август, с лихвой компенсирует сентябрь. В ближайшие выходные, обещает
В субботу нас ждет солнечная, почти безветренная погода — и +24°С.
В воскресенье — до +27°С и снова без осадков.
Ну что, вы за грибами, на рыбалку или картошку копать? В любом случае — нескучных вам выходных!
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То, что не додал нам в этом году август, с лихвой компенсирует сентябрь.
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