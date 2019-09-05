Ну прямо лето какое-то! Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Ничто так не радует нас сегодня, как наступление пятницы и прогноз погоды . Потому что в выходные в Могилеве — тепло, солнечно и никаких дождей. Красота! Такую погоду обещают и всю следующую неделю, кроме пятницы — тогда придет похолодание. Но это неточно.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 6 сентября, днем будет до +21°С, облачно с прояснениями. К ночи столбик термометра опустится до +14°С.

В субботу будет переменная облачность и максимум +20°С.

В воскресенье потеплеет до +23°С, но в середине суток возможен также порывистый ветер. Ночью — +16°С.

В понедельник, 9 сентября, ожидается до +25°С и ясная погода. Но днем также ожидается порывистый ветер.

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