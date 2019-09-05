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6 сентября свое 17-летие отмечает Белорусский республиканский союз молодежи

06.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Не только у людей бывают дни рождения. У организаций они тоже случаются. Так, 6 сентября свое 17-летие отметил Белорусский республиканский союз молодежи.

Первый секретарь райкома ОО БРСМ Алевтина Иванова рассказала о деятельности и перспективах развития районной организации.

6 сентября свое 17-летие отмечает Белорусский республиканский союз молодежи

– Алевтина, что сегодня представляет из себя районная организация БРСМ?

– В ней насчитывается 1038 членов, 54 первичных организации. Это коллектив единомышленников, который отличается особым микроклиматом уважения, творчества и взаимопонимания, бережного отношения к традициям общественного объединения.

– Какие цели и задачи ставите перед собой?

– Мы стремимся к созданию благоприятных условий для всестороннего развития молодежи, воспитания ее на патриотических и нравственных ценностях белорусского народа. Мы стараемся создавать условия для интеллектуального, духовного, физического становления образованной, творческой личности с лучшими качествами человека, гражданина, работника и семьянина. Поддержка молодежи, патриотические, спортивные и культурно-массовые программы, вопросы трудоустройства, волонтерское движение – пожалуй, нет ни одной сферы, в которой бы молодые люди не ощущали бы помощь, поддержку и заинтересованность со стороны молодежного союза.

– Назовите основные направления вашей деятельности?

– В первую очередь-это формирование гражданственности и патриотизма. БРСМ настолько крупная организация, что даже учредила несколько газет («Знамя юности», «Переходный возраст», «Зорька») и радиостанций («Пилот FM» и «Душевное радио»). Мы инициировали и проводим массу мероприятий, о которых вы, скорее всего, хоть раз слышали – это «Королева Весна», «100 идей для Беларуси», «Студент года», «Властелин села» и многие другие. С энтузиазмом участвуем в общественной жизни района, большую заботу проявляем о ветеранах войны. Регулярно проводим акции «Спасибо за жизнь», «Спасибо за Победу», «Квітней, Беларусь!», «За Беларусь!». Члены первичных организаций БРСМ ухаживают за воинскими захоронениями, обелисками боевой и воинской славы, которые находятся на территории района.
Районная организация БРСМ тесно сотрудничает с отделом физической культуры, спорта и туризма райисполкома, что позволяет проводить многочисленные спортивные соревнования на призы БРСМ. Большое внимание уделяем трудоустройству школьников. В летний период 176 человек имели возможность заработать на карманные расходы. Также ребята имеют возможность проявить свой творческий потенциал, интеллектуальные способности в различных культурно-массовых мероприятиях.

– А как вы пришли в БРСМ?

– Членом организации я стала задолго до того, как возглавила общественное обьединение: в школе была секретарем первичной организации, участвовала и одержала победу в конкурсе «Мисс БРСМ-2010». В апреле 2019-го я пришла в организацию на место бухгалтера, а уже через два месяца мне поступило предложение занять должность первого секретаря района, над которым я долго не раздумывала. Было приятно, что во мне увидели человека, способного повести за собой активную молодежь района. Сегодня я не жалею о своем решении. Счастлива, что люди, с которыми работаю, меня понимают, что удается быть с молодежью на одной волне.

– Легко ли быть молодежным лидером?

– Непросто, но мне очень нравится. У нас замечательная молодежь. Главное – найти правильные слова и подкрепить их делом. В нашей работе, как впрочем, и в любой другой, важен личный пример. Не менее важно поспевать за всеми изменениями, которые происходят в молодежной среде. Видя их горящие глаза и понимая, как много можно сделать для них и для страны, трудности преодолевать легче.
– Какими видите дальнейшие перспективы развития районной организации?
– Невозможно перечислить все дела и достижения нашей молодежи, как и перспективы, которые открываются перед ними. Мы развиваемся, ежегодно увеличивая количество членов организации, активно взаимодействуем с ветеранами, помогаем детям-инвалидам, организовываем благотворительные концерты.

– Как организация отпраздновала свое 17-летие?

– На протяжении всей недели были проведены ряд мероприятий, посвященных этому событию. Мы приняли в наши ряды новых членов и вручили им билеты в средней школе №1, в Рогини и Глазовке. Был проведен открытый диалог в Гусевице с учениками средней школы, организована коллективная игра в первичной организации РУП «Белоруснефть «Особино», где трудится максимальное количество работающей молодежи всего района, в завершение организовали субботник #За дело!

– Самые яркие, на ваш взгляд, события за 17 лет существования организации?

– Лично меня наиболее впечатлил нон-стоп марафон «Все краски жизни для тебя!», в ходе которого организовывались благотворительные концерты с целью сбора средств на лечение больным детям.

– Ваши пожелания молодежи района?

-Хочу пожелать всем молодым людям быть инициативными, творческими, смелыми и по-хорошему дерзкими. Вместе мы сможем многое сделать для района и страны. И так же очень хотелось бы выразить слова благодарности всем своим предшественникам за личный вклад в успех работы дружной команды Союза молодежи.

Ирина Шутова
Фото Ирины Палубец

 
 
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Не только у людей бывают дни рождения. У организаций они тоже случаются. Так, 6 сентября свое 17-летие отметил Белорусский республиканский союз молодежи. ...
 
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