Как быстро пролетело лето…

Источник материала: Единство

Традиционно в этот день школьники услышали много напутственных слов и пожеланий. Главными виновниками праздника стали первоклашки, которые появились на линейке, крепко держа за руку своих первых учителей: Кулажину Наталью Михайловну, Острикову Наталью Олеговну, Стаин Юлию Викторовну, Тарасенок Ольгу Викторовну. Весело и задорно вручила первоклашкам «золотой» ключ от дверей в «Страну знаний» героиня мультфильма «Сказочный патруль» Аленка, а они в ответ, волнуясь, дрожащими голосами, прочитали свои первые стихи в школе.

Торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, начат отсчет мероприятий в рамках празднования 100-летия учреждения. Символичным стало рождение в этот год новой традиции: в знак мира, добра и удачи учителя и учащиеся первых и одиннадцатых классов, а также директор учреждения выпустили белых голубей в бескрайнее небо родной Беларуси. Ведь с древних времен славянские народы верили, что тот человек, который выпустил в небо птицу, обязательно будет счастлив, и удача всегда будет ему сопутствовать.

Как голубь устремляется в небо, так и школа устремляется вперед, в новый учебный год, в новую жизнь, вперед за мечтой!