«Мама уехала в Минск». Обвиняемый в убийстве россиянки рассказал, как совершил преступление

Источник материала: Tut.by

СК опубликовал видео следственного эксперимента: мужчина, обвиняемый в убийстве россиянки в Жлобинском районе, рассказывает, как совершил преступление.



Фото: Елена Бычкова

Согласно материалам дела, жительница Мурманской области купила несколько лет назад дом в деревне Круговец. В летний период женщина отдыхала в этом доме вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Потерпевшая поддерживала отношения с 34-летним мужчиной, который помогал ей по хозяйству. За несколько дней до убийства старшие дети уехали домой. С матерью остался шестилетний сын.

По версии следствия, в период с вечера 22 августа по ночь 23 августа во дворе дома между потерпевшей и нетрезвым мужчиной возник конфликт, в результате которого он сначала ударил ее, задушил, а затем закопал тело рядом с границей дачного участка. После этого со страницы женщины в социальной сети от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав код, мужчина снял часть денежных средств с банковского счета погибшей.



Фото: Следственный комитет

Утром 23 августа мужчина сказал сыну потерпевшей, что его мать уехала в Минск. А на следующий день поехал с ребенком на железнодорожную станцию «Салтановка» под предлогом встречи женщины с поезда. Мужчина велел мальчику оставаться на станции и ждать его возвращения, а сам уехал на дизеле в Гомель.

После того, как ребенка на станции обнаружили местные жители, об этом стало известно милиции. Она начала поиски матери мальчика. Обследуя участок, оперативники нашли тело женщины.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.