|
«Мама уехала в Минск». Обвиняемый в убийстве россиянки рассказал, как совершил преступление
06.09.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
СК
Согласно материалам дела, жительница Мурманской области купила несколько лет назад дом в деревне Круговец. В летний период женщина отдыхала в этом доме вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Потерпевшая поддерживала отношения с 34-летним мужчиной, который помогал ей по хозяйству. За несколько дней до убийства старшие дети уехали домой. С матерью остался шестилетний сын.
По версии следствия, в период с вечера 22 августа по ночь 23 августа во дворе дома между потерпевшей и нетрезвым мужчиной возник конфликт, в результате которого он сначала ударил ее, задушил, а затем закопал тело рядом с границей дачного участка. После этого со страницы женщины в социальной сети от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав код, мужчина снял часть денежных средств с банковского счета погибшей.
Утром 23 августа мужчина сказал сыну потерпевшей, что его мать уехала в Минск. А на следующий день поехал с ребенком на железнодорожную станцию «Салтановка» под предлогом встречи женщины с поезда. Мужчина велел мальчику оставаться на станции и ждать его возвращения, а сам уехал на дизеле в Гомель.
После того, как ребенка на станции обнаружили местные жители, об этом стало известно милиции. Она начала поиски матери мальчика. Обследуя участок, оперативники нашли тело женщины.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемому в убийстве 45-летней женщины в деревне Круговец Жлобинского района предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете и опубликовали видео...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)