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«Мама уехала в Минск». Обвиняемый в убийстве россиянки рассказал, как совершил преступление

06.09.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СК опубликовал видео следственного эксперимента: мужчина, обвиняемый в убийстве россиянки в Жлобинском районе, рассказывает, как совершил преступление.


Фото: Елена Бычкова

Согласно материалам дела, жительница Мурманской области купила несколько лет назад дом в деревне Круговец. В летний период женщина отдыхала в этом доме вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Потерпевшая поддерживала отношения с 34-летним мужчиной, который помогал ей по хозяйству. За несколько дней до убийства старшие дети уехали домой. С матерью остался шестилетний сын.

По версии следствия, в период с вечера 22 августа по ночь 23 августа во дворе дома между потерпевшей и нетрезвым мужчиной возник конфликт, в результате которого он сначала ударил ее, задушил, а затем закопал тело рядом с границей дачного участка. После этого со страницы женщины в социальной сети от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав код, мужчина снял часть денежных средств с банковского счета погибшей.


Фото: Следственный комитет

Утром 23 августа мужчина сказал сыну потерпевшей, что его мать уехала в Минск. А на следующий день поехал с ребенком на железнодорожную станцию «Салтановка» под предлогом встречи женщины с поезда. Мужчина велел мальчику оставаться на станции и ждать его возвращения, а сам уехал на дизеле в Гомель.

«Думал, что мама в аквапарке». Что произошло в деревне, где убили женщину, а ее сына бросили на станции

После того, как ребенка на станции обнаружили местные жители, об этом стало известно милиции. Она начала поиски матери мальчика. Обследуя участок, оперативники нашли тело женщины.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Подозреваемому в убийстве 45-летней женщины в деревне Круговец Жлобинского района предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете и опубликовали видео...
 
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