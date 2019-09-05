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Остановки есть, автобусов нет. Пустят ли общественный транспорт по Южной магистрали?
06.09.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Летом в Минске открыли новую улицу — Южная магистраль. Там уже появились остановки для общественного транспорта с павильонами и скамейками. TUT.BY спросил у транспортников, когда там пустят автобусы.
Протяженность Южной магистрали почти 2,5 километра, она идет от Аэродромной до пересечения с Асаналиева — Серова. С одной стороны улицы — железная дорога, с другой строится крупный жилой комплекс «Минск-Мир».
Автомобильное движение
Ждать ли вообще на новой дороге общественный транспорт? Об этом минчане
Транспортники говорят, что до заселения микрорайона «Минск-Мир» потенциальных «целевых» пассажиров они на новой улице не видят.
— Жилья вдоль Южной магистрали пока нет, поэтому там могут быть только транзитные пассажиры, которые из Курасовщины, угла улиц Асаналиева и Серова, предпочтут поехать по новой улице, вместо привычного пути по Кижеватова, Брилевской, Чкалова, — рассказывает начальник отдела организации пассажирских перевозок «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.
Однако городские власти решили посоветоваться с минчанами, маршруты в какую часть Минска по новой дороге могли бы быть востребованы. У транспортников и администрации Октябрьского района есть план встретиться с жителями окрестностей станции «Минск-Южный» диспетчерской станции «Серова» для изучения вопроса.
— Сейчас четвертый автобус доходит по этой улице только до разворотного кольца «Минск-Южный», которое станет базовым для транспортного обслуживания квартала «Минск-Мир». Возможно, сначала продлится «четверка», а потом будем определять дальнейшую необходимость, уже из обратной связи с пассажирами.
Южная магистраль — не единственное место в городе, где остановки появляются задолго до запуска маршрутов. Их оборудование предусматривают строительные проекты.
— Такое есть и на улице Скрипникова, после того как сделали ее продление от Одинцова до Притыцкого, — отмечает Александр Каптюх. — Как правило, горожане из жилых районов Сухарево и Каменная Горка доезжают до станции метро «Каменная Горка», а вот большого спроса на прямую связь между самими районами нет.
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Там уже появились остановки для общественного транспорта с павильонами и скамейками.
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