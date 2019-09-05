Остановки есть, автобусов нет. Пустят ли общественный транспорт по Южной магистрали?

Источник материала: Tut.by

Летом в Минске открыли новую улицу — Южная магистраль. Там уже появились остановки для общественного транспорта с павильонами и скамейками. TUT.BY спросил у транспортников, когда там пустят автобусы.



С наружной стороны перехода к железнодорожной станции Минск-Южный оборудован павильон, у которого будут останавливаться автобусы

Протяженность Южной магистрали почти 2,5 километра, она идет от Аэродромной до пересечения с Асаналиева — Серова. С одной стороны улицы — железная дорога, с другой строится крупный жилой комплекс «Минск-Мир».

Автомобильное движение на всем протяжении улицы открыли в июле. А вот общественный транспорт по Южной магистрали пока не пустили, хотя остановки по обе стороны дороги уже оборудованы. Автобусы можно увидеть только в начале новой улицы — маршруты 4 и 4Д, как было и раньше, доезжают до разворотного кольца «Минск-Южный». Другие остановки никак не используются.



Остановка неподалеку от улицы Аэродромная, где останавливается автобус № 4, который ездит здесь уже давно

Ждать ли вообще на новой дороге общественный транспорт? Об этом минчане спрашивают в том числе на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

Транспортники говорят, что до заселения микрорайона «Минск-Мир» потенциальных «целевых» пассажиров они на новой улице не видят.

— Жилья вдоль Южной магистрали пока нет, поэтому там могут быть только транзитные пассажиры, которые из Курасовщины, угла улиц Асаналиева и Серова, предпочтут поехать по новой улице, вместо привычного пути по Кижеватова, Брилевской, Чкалова, — рассказывает начальник отдела организации пассажирских перевозок «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.

Однако городские власти решили посоветоваться с минчанами, маршруты в какую часть Минска по новой дороге могли бы быть востребованы. У транспортников и администрации Октябрьского района есть план встретиться с жителями окрестностей станции «Минск-Южный» диспетчерской станции «Серова» для изучения вопроса.







Жилой комплекс «Минск-Мир», который строят в районе бывшего аэропорта

— Сейчас четвертый автобус доходит по этой улице только до разворотного кольца «Минск-Южный», которое станет базовым для транспортного обслуживания квартала «Минск-Мир». Возможно, сначала продлится «четверка», а потом будем определять дальнейшую необходимость, уже из обратной связи с пассажирами.

Южная магистраль — не единственное место в городе, где остановки появляются задолго до запуска маршрутов. Их оборудование предусматривают строительные проекты.

— Такое есть и на улице Скрипникова, после того как сделали ее продление от Одинцова до Притыцкого, — отмечает Александр Каптюх. — Как правило, горожане из жилых районов Сухарево и Каменная Горка доезжают до станции метро «Каменная Горка», а вот большого спроса на прямую связь между самими районами нет.



Пустые остановки на новой улице



