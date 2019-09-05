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С заботой об инвалидах, пожилых и всех нуждающихся в помощи

06.09.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Внедрение эффективного мониторинга социальных услуг стало одной из главных тем заседания Республиканского методического совета по развитию системы соцобслуживания населения, который прошел на базе Несвижского района. В стране должна появиться объективная картина уровня заботы о пожилых, инвалидах и всех нуждающихся в помощи. Как отметил председатель совета, заместитель министра труда и социальной защиты  Беларуси Александр Румак, создав разветвленную и многопрофильную систему социальной помощи, настало время выстроить систему оценки социальных услуг, тем самым позаботиться об их качестве.

— В прошлом году Министерством труда и соцзащиты были разработаны и утверждены требования к содержанию и качеству каждого вида социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания. Включают они базовые действия, рабочие операции и их последовательность в ходе оказания социальной услуги, а также условия ее качественного оказания: полноту, своевременность, комфортность, безопасность и результативность. Всё это было прописано в Постановлении ведомства под номером 84. Данные требования стали алгоритмом действий для социальных работников, сиделок, нянь, психологов и других работников учреждений социального обслуживания. Сегодня же стоит задача создать трехуровневую систему мониторинга. Первый — на уровне районного учреждения соцзащиты. В каждом районе будет создана комиссия из представителей администрации, медработников, других специалистов. По графику в течение года комиссия будет изучать, как оказываются соцуслуги на дому или в стационаре. Второй уровень — выборочный мониторинг специалистами областных и Минского городского комитетов. Третий — из Министерства труда и соцзащиты. Независимо от места проживания инвалида, престарелого человека помощь ему должна оказываться в необходимом объеме и стандартного качества, — подчеркнул Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты.С заботой об инвалидах, пожилых и всех нуждающихся в помощи
Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак общается с проживающей отделения обеспечения круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов в деревне Леоновичи

По словам председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Олега Семенчука, Несвиж для проведения заседания совета был выбран неслучайно. В прошлом году в районе были открыты отделения круглосуточного и дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Здесь на самом современном уровне создана безбарьерная среда. Все жители района могут получить поддержку в соответствии с потребностями и с учетом состояния здоровья. По желанию — на дому. Если требуется постоянный уход — в отделении круглосуточного пребывания или доме-интернате.С заботой об инвалидах, пожилых и всех нуждающихся в помощи
Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Олег Семенчук благодарит председателя Несвижского райисполкома Александра Ломского за оказываемую помощь социальной службе района

Члены методического совета — представители Минтруда и соцзащиты, областных, районных подразделений и профильных научных учреждений — посетили в городе Несвиже «кризисную» комнату, где находят приют жертвы семейного насилия, дети-сироты. Знакомство с посетителями и жителями отделений обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов по улице Ленинской в райцентре и отделения обеспечения круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов в деревне Леоновичи впечатлило участников совета. Они отметили наилучшие условия для организации ухода за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями, оказания им услуг. Пояснения давали начальник управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома Татьяна Толстик и директор Несвижского РТЦСОН Наталья Корсак. Работе социальной службы нашего района была дана высокая оценка. В поездке участников совета сопровождали председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский и его заместитель Александр Балтенков, председатель Несвижского райсовета депутатов Валерий Лазюк.С заботой об инвалидах, пожилых и всех нуждающихся в помощи

 Пленарное заседание методического совета по развитию системы социального обслуживания

На пленарном заседании методического совета также был рассмотрен опыт работы по оказанию социальных услуг в замещающих семьях на примере Брестской области и Вилейского ТЦСОН. Как подчеркнул Александр Румак, данное направление работы новое и перспективное. Он высказал надежду, что оно получит широкое распространение и в других регионах республики. Уровень развития общества определяется отношением к пожилым и инвалидам.

Оксана ГРОХ.

 

 

 


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