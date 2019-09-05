С заботой об инвалидах, пожилых и всех нуждающихся в помощи

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Внедрение эффективного мониторинга социальных услуг стало одной из главных тем заседания Республиканского методического совета по развитию системы соцобслуживания населения, который прошел на базе Несвижского района. В стране должна появиться объективная картина уровня заботы о пожилых, инвалидах и всех нуждающихся в помощи. Как отметил председатель совета, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак, создав разветвленную и многопрофильную систему социальной помощи, настало время выстроить систему оценки социальных услуг, тем самым позаботиться об их качестве.

— В прошлом году Министерством труда и соцзащиты были разработаны и утверждены требования к содержанию и качеству каждого вида социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания. Включают они базовые действия, рабочие операции и их последовательность в ходе оказания социальной услуги, а также условия ее качественного оказания: полноту, своевременность, комфортность, безопасность и результативность. Всё это было прописано в Постановлении ведомства под номером 84. Данные требования стали алгоритмом действий для социальных работников, сиделок, нянь, психологов и других работников учреждений социального обслуживания. Сегодня же стоит задача создать трехуровневую систему мониторинга. Первый — на уровне районного учреждения соцзащиты. В каждом районе будет создана комиссия из представителей администрации, медработников, других специалистов. По графику в течение года комиссия будет изучать, как оказываются соцуслуги на дому или в стационаре. Второй уровень — выборочный мониторинг специалистами областных и Минского городского комитетов. Третий — из Министерства труда и соцзащиты. Независимо от места проживания инвалида, престарелого человека помощь ему должна оказываться в необходимом объеме и стандартного качества, — подчеркнул Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты.

Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак общается с проживающей отделения обеспечения круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов в деревне Леоновичи

По словам председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Олега Семенчука, Несвиж для проведения заседания совета был выбран неслучайно. В прошлом году в районе были открыты отделения круглосуточного и дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Здесь на самом современном уровне создана безбарьерная среда. Все жители района могут получить поддержку в соответствии с потребностями и с учетом состояния здоровья. По желанию — на дому. Если требуется постоянный уход — в отделении круглосуточного пребывания или доме-интернате.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Олег Семенчук благодарит председателя Несвижского райисполкома Александра Ломского за оказываемую помощь социальной службе района

Члены методического совета — представители Минтруда и соцзащиты, областных, районных подразделений и профильных научных учреждений — посетили в городе Несвиже «кризисную» комнату, где находят приют жертвы семейного насилия, дети-сироты. Знакомство с посетителями и жителями отделений обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов по улице Ленинской в райцентре и отделения обеспечения круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов в деревне Леоновичи впечатлило участников совета. Они отметили наилучшие условия для организации ухода за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями, оказания им услуг. Пояснения давали начальник управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома Татьяна Толстик и директор Несвижского РТЦСОН Наталья Корсак. Работе социальной службы нашего района была дана высокая оценка. В поездке участников совета сопровождали председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский и его заместитель Александр Балтенков, председатель Несвижского райсовета депутатов Валерий Лазюк.



Пленарное заседание методического совета по развитию системы социального обслуживания

На пленарном заседании методического совета также был рассмотрен опыт работы по оказанию социальных услуг в замещающих семьях на примере Брестской области и Вилейского ТЦСОН. Как подчеркнул Александр Румак, данное направление работы новое и перспективное. Он высказал надежду, что оно получит широкое распространение и в других регионах республики. Уровень развития общества определяется отношением к пожилым и инвалидам.

Оксана ГРОХ.