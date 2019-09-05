ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кировское УКП «Жилкомхоз» напоминает о порядке утилизации твердых коммунальных отходов в рамках законодательства

06.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Кировское УКП «Жилкомхоз» напоминает о порядке утилизации твердых коммунальных отходов в рамках законодательства

Некоторые жители города и района просят напомнить порядок утилизации твердых коммунальных отходов в рамках законодательства. Мы обратились в УКП «Жилкомхоз» за комментариями, которые предоставила инспектор по заявлениям Елена Гуляева.

Утилизация мусора — насущная проблема, решение которой касается каждого и должно проходить в установленном законом порядке. В соответствии с действующим законодательством жители населенных пунктов обязаны заключать договоры с УКП «Жилкомхоз» на вывоз мусора с придомовых территорий. И, если с жильцами многоквартирных домов проблемы заключения таких договоров не существует, то в частном секторе, особенно на селе, есть вопросы.
Главный аргумент тех, кто категорически не заключает договор на вывоз ТКО и, соответственно, не платит за услугу: «я в доме не проживаю» или «у меня не остается мусора, я его утилизирую самостоятельно», вывозя на полигон, или же сжигая в печи. Кто-то говорит: если рядом нет контейнера, так за что платить? С другой стороны, плательщики пытаются воспользоваться обязательной услугой сполна. Вы гарантируете, что заберете у нас весь мусор? Будьте добры вместе с коммунальными отходами вывезти порубочные остатки, дохлую кошку и даже снег в мешках. Мы ведь платим! Камнем преткновения по-прежнему остаются строительный мусор, старая мебель и техника, которые даже некоторые горожане отказываются утилизировать по закону, предпочитая самовывоз.
Указом Президента Республики Беларусь № 535 от 31.12.2015 г. “О предоставлении жилищно-коммунальных услуг”, вступившем в силу с 01.01.2016 г., были внесены изменения в перечень основных жилищно-коммунальных услуг, согласно которому услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами является основной, что означает обязательность оказания данной услуги населению.
Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунального хозяйства» от 16.07.2008г. № 405-3 предусматривает обязательность заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг не только для исполнителя, но и для потребителя.
В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь от 20.07.2015 г. № 271-3 “Об обращении с отходами” граждане несут обязанность по раздельному сбору отходов и выбрасыванию их только в санкционированных местах. Несанкционированное размещение отходов, самовольное их захоронение запрещены.
Предоставить гражданам санкционированные места временного хранения отходов потребления в населенных пунктах могут только организации жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие деятельность по обращению с коммунальными отходами. В соответствии со схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, санкционированным местом хранения отходов потребления для граждан является транспортное средство при подомовом объезде частных домовладений.
Следовательно, граждане, проживающие в индивидуальных домах, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии со ст. 15 Закона и ст. 415 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если одна из сторон (исполнитель или потребитель), для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, с отнесением на потребителя всех судебных издержек.
Напоминаем, что такие понятия, как «отсутствие отходов» и «отходы не образуются», действующим законодательством не закреплены, таким образом, все и юридические, и физические лица, осуществляющие свою деятельность, являются производителями отходов.

Плата и начисление
Начисления за обращение с твердыми коммунальными отходами производятся согласно положению “О порядке расчета и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571. Им, в частности, определено, что плата за вывоз, обезвреживание и переработку ТКО рассчитывается по субсидированным тарифам для населения исходя из норматива их образования, утвержденного решением Кировского районного исполнительного комитета, и количества зарегистрированных по месту жительства.
Решением Могилевского областного исполнительного комитета устанавливаются тарифы на вывоз ТКО, и они едины для всех потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Согласно ст.16 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» инвалиды 1 и 2 групп, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо с неработающими пенсионерами, имеют право на 50% скидку с оплаты за коммунальные услуги. Для оформления льготы необходимо в адрес РКЦ выслать копию удостоверения инвалида, справку о месте жительства и составе семьи и заявление о предоставлении льготы.
Длительное отсутствие по месту регистрации не является основанием для расторжения договора на предоставление обязательной жилищно-коммунальной услуги.
В случае отсутствия плательщика коммунальных услуг по месту жительства более 10 суток подряд, при условии, что он предварительно поставил в известность об этом организацию, производящую начисление платы за коммунальные услуги, Положением о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 г. № 1466, предусмотрен перерасчет.
Для проведения перерасчета платы за коммунальные услуги необходимо предоставить соответствующие документы. При выезде за границу, к примеру, — именные проездные билеты или другие документы, подтверждающие нахождение за пределами страны. Перерасчет может быть произведен, если предоставлены справки из санаторно-курортных и других оздоровительных организаций, о пребывании в больничном стационаре, с места предварительного заключения или лишения свободы, из части по месту прохождения срочной воинской службы, сборов. При выезде в другие сельские населенные пункты или на дачные участки, на учебу, в командировку представляется справка из сельского исполнительного комитета, садоводческого товарищества, учебного заведения, с места работы.
Если пожилые люди выезжают на зиму к детям в город, они могут зарегистрироваться по месту пребывания в городе и предоставить в организацию, начисляющую плату за обращение с ТКО, письменное заявление и документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания.
Не редкость, когда дома используют под дачу, а также имеются жилые дома в собственности граждан, в которых никто не зарегистрирован. В этом случае начисление платы производится исходя из норматива образования твердых коммунальных отходов на одного плательщика по субсидируемым тарифам для населения, что предусмотрено п. 52 Положения.
Если в жилом помещении зарегистрированы по месту жительства 3 человека, проживает 1 человек, то придется платить за 3 человек. И это справедливо, ведь те, кто проживает в другом месте, там вывоз отходов не оплачивают.
Согласно ст.29 Жилищного кодекса Республики Беларусь собственники жилых помещений обязаны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги. Эта обязанность в соответствии с договорами на оказание жилищно-коммунальных услуг, возникает: у собственника жилого помещения — со дня возникновения права собственности на эти помещения. В случае отказа от заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг собственники жилых помещений не освобождаются от внесения платы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, отказ от заключения договора не является причиной неоказания этой услуги и не освобождает собственников жилых домов от внесения платы за оказанные услуги.
Долг образуется с момента возникновения права собственности на жилое помещение и может быть взыскан в судебном порядке, а также путем совершения исполнительной надписи нотариуса.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые жители города и района просят напомнить порядок утилизации твердых коммунальных отходов в рамках законодательства. Мы обратились в УКП...
 
Новости дня
Новости общества
 
14 сентября на базе ДЮСШ г. Столина ФСК «Аквамарин» пройдёт День открытых дверей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
06.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика