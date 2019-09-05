Кировское УКП «Жилкомхоз» напоминает о порядке утилизации твердых коммунальных отходов в рамках законодательства

Источник материала: Кировец





Некоторые жители города и района просят напомнить порядок утилизации твердых коммунальных отходов в рамках законодательства. Мы обратились в УКП «Жилкомхоз» за комментариями, которые предоставила инспектор по заявлениям Елена Гуляева.

Утилизация мусора — насущная проблема, решение которой касается каждого и должно проходить в установленном законом порядке. В соответствии с действующим законодательством жители населенных пунктов обязаны заключать договоры с УКП «Жилкомхоз» на вывоз мусора с придомовых территорий. И, если с жильцами многоквартирных домов проблемы заключения таких договоров не существует, то в частном секторе, особенно на селе, есть вопросы.

Главный аргумент тех, кто категорически не заключает договор на вывоз ТКО и, соответственно, не платит за услугу: «я в доме не проживаю» или «у меня не остается мусора, я его утилизирую самостоятельно», вывозя на полигон, или же сжигая в печи. Кто-то говорит: если рядом нет контейнера, так за что платить? С другой стороны, плательщики пытаются воспользоваться обязательной услугой сполна. Вы гарантируете, что заберете у нас весь мусор? Будьте добры вместе с коммунальными отходами вывезти порубочные остатки, дохлую кошку и даже снег в мешках. Мы ведь платим! Камнем преткновения по-прежнему остаются строительный мусор, старая мебель и техника, которые даже некоторые горожане отказываются утилизировать по закону, предпочитая самовывоз.

Указом Президента Республики Беларусь № 535 от 31.12.2015 г. “О предоставлении жилищно-коммунальных услуг”, вступившем в силу с 01.01.2016 г., были внесены изменения в перечень основных жилищно-коммунальных услуг, согласно которому услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами является основной, что означает обязательность оказания данной услуги населению.

Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунального хозяйства» от 16.07.2008г. № 405-3 предусматривает обязательность заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг не только для исполнителя, но и для потребителя.

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь от 20.07.2015 г. № 271-3 “Об обращении с отходами” граждане несут обязанность по раздельному сбору отходов и выбрасыванию их только в санкционированных местах. Несанкционированное размещение отходов, самовольное их захоронение запрещены.

Предоставить гражданам санкционированные места временного хранения отходов потребления в населенных пунктах могут только организации жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие деятельность по обращению с коммунальными отходами. В соответствии со схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, санкционированным местом хранения отходов потребления для граждан является транспортное средство при подомовом объезде частных домовладений.

Следовательно, граждане, проживающие в индивидуальных домах, обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии со ст. 15 Закона и ст. 415 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если одна из сторон (исполнитель или потребитель), для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, с отнесением на потребителя всех судебных издержек.

Напоминаем, что такие понятия, как «отсутствие отходов» и «отходы не образуются», действующим законодательством не закреплены, таким образом, все и юридические, и физические лица, осуществляющие свою деятельность, являются производителями отходов.

Плата и начисление

Начисления за обращение с твердыми коммунальными отходами производятся согласно положению “О порядке расчета и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571. Им, в частности, определено, что плата за вывоз, обезвреживание и переработку ТКО рассчитывается по субсидированным тарифам для населения исходя из норматива их образования, утвержденного решением Кировского районного исполнительного комитета, и количества зарегистрированных по месту жительства.

Решением Могилевского областного исполнительного комитета устанавливаются тарифы на вывоз ТКО, и они едины для всех потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Согласно ст.16 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» инвалиды 1 и 2 групп, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо с неработающими пенсионерами, имеют право на 50% скидку с оплаты за коммунальные услуги. Для оформления льготы необходимо в адрес РКЦ выслать копию удостоверения инвалида, справку о месте жительства и составе семьи и заявление о предоставлении льготы.

Длительное отсутствие по месту регистрации не является основанием для расторжения договора на предоставление обязательной жилищно-коммунальной услуги.

В случае отсутствия плательщика коммунальных услуг по месту жительства более 10 суток подряд, при условии, что он предварительно поставил в известность об этом организацию, производящую начисление платы за коммунальные услуги, Положением о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 г. № 1466, предусмотрен перерасчет.

Для проведения перерасчета платы за коммунальные услуги необходимо предоставить соответствующие документы. При выезде за границу, к примеру, — именные проездные билеты или другие документы, подтверждающие нахождение за пределами страны. Перерасчет может быть произведен, если предоставлены справки из санаторно-курортных и других оздоровительных организаций, о пребывании в больничном стационаре, с места предварительного заключения или лишения свободы, из части по месту прохождения срочной воинской службы, сборов. При выезде в другие сельские населенные пункты или на дачные участки, на учебу, в командировку представляется справка из сельского исполнительного комитета, садоводческого товарищества, учебного заведения, с места работы.

Если пожилые люди выезжают на зиму к детям в город, они могут зарегистрироваться по месту пребывания в городе и предоставить в организацию, начисляющую плату за обращение с ТКО, письменное заявление и документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания.

Не редкость, когда дома используют под дачу, а также имеются жилые дома в собственности граждан, в которых никто не зарегистрирован. В этом случае начисление платы производится исходя из норматива образования твердых коммунальных отходов на одного плательщика по субсидируемым тарифам для населения, что предусмотрено п. 52 Положения.

Если в жилом помещении зарегистрированы по месту жительства 3 человека, проживает 1 человек, то придется платить за 3 человек. И это справедливо, ведь те, кто проживает в другом месте, там вывоз отходов не оплачивают.

Согласно ст.29 Жилищного кодекса Республики Беларусь собственники жилых помещений обязаны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги. Эта обязанность в соответствии с договорами на оказание жилищно-коммунальных услуг, возникает: у собственника жилого помещения — со дня возникновения права собственности на эти помещения. В случае отказа от заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг собственники жилых помещений не освобождаются от внесения платы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, отказ от заключения договора не является причиной неоказания этой услуги и не освобождает собственников жилых домов от внесения платы за оказанные услуги.

Долг образуется с момента возникновения права собственности на жилое помещение и может быть взыскан в судебном порядке, а также путем совершения исполнительной надписи нотариуса.