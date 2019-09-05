«Ударилась в религию». Милиция ищет мать с тремя детьми из Пружан, семью не видели уже месяц

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции и волонтеры ищут 45-летнюю жительницу Пружан и троих ее детей. Почти месяц о них ничего не известно родным. Как предполагают в милиции, семья может быть замечена возле церквей. TUT.BY выяснил некоторые детали розыска у отца старших детей.



Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

О розыске в Пружанах пресс-служба МВД сообщила вчера: пропали 45-летняя Наталья Ахтель, ее 15-летний сын Саша, 14-летняя дочь Настя и 3-летний Миша.

С заявлением в милицию обратились школа и Андрей Ахтель, отец старших детей. По его словам, с Натальей они в разводе, и бывшая супруга не поддерживала его в общении с детьми, поэтому с отцом те «виделись не так часто, как хотелось бы».

В первых числах августа дети были у бабушки, матери Андрея.

Затем, предположительно, в период между 4 и 10 августа мать с детьми пропала. Некоторое время мужчина ждал, что они сами вернутся — но этого не произошло.

В школе тоже забеспокоились, когда ребята не прошли летнюю практику, не получили учебники и не появились на занятиях. «Дома у них нашли пакеты и сумки со сложенными вещами», — говорит мужчина.

По словам Андрей Ахтеля, сейчас родные и милиция по крупицам выясняют, куда они могли исчезнуть. Во многом детали восстанавливают со слов других родственников.



Фото: пресс-служба МВД

«Говорят, что она ударилась в религию — сначала ходила в церковь, где прислуживала, потом ездила в Кобрин в какие-то приходы, затем тут якобы общалась с какими-то верующими», — говорит отец детей. О том, что мать с детьми может быть у церквей, напомним, говорят и в милиции.

«По еще одной непроверенной информации, Наталья познакомилась с россиянином, который живет в Минске. Как-то дети прибегали к бабушке и похвастались, случайно проговорились, что там, в России, хорошо, собираемся уезжать. Но на попытку узнать детально уже замкнулись», — говорит мужчина.

По словам отца, у детей статус СОП: пару лет назад их даже изымали у матери из-за плохих бытовых условий («Никаких проблем с алкоголем, она совсем не пьет», — уточняет собеседник). Тогда родные помогли привести дом в порядок, оплатили все задолженности по коммуналке и детей вернули.

Если вы что-то знаете о местонахождении женщины и детей, сообщите, пожалуйста, об этом по телефонам: 8 (033) 674-24-17, 8 (029) 729-00-70, 8 (016) 329-27-04 либо по 102.