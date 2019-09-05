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О раздельном сборе мусора

06.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

О раздельном сборе мусора
Еду недавно на работу. Пейзажи осеннего утра сменяются один за другим.

Взгляд вдруг останавливается на не очень приглядной картине – возле ящиков для раздельного сбора отходов полный хаос. Пакеты с бытовыми отходами лежат и сбоку и наверху, некоторые из них порваны, содержимое разбросано вблизи. Думаю, уже все жители города знают, с какой целью эти контейнеры установлены: для РАЗДЕЛЬНОГО сбора бумаги, стекла, пластика. Но, как показывает практика, с экологической культурой у многих проблемы.
Сегодня беседуем с начальником производственно-технического отдела Столинского ЖКХ Дмитрием Стрехой.
– Дмитрий Антонович, что говорит законодательство по сбору раздельного мусора?
– Согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами» физические лица обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их по видам. Для этого юридическими лицами, обслуживающими жилые дома, должны быть созданы необходимые условия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами, в том числе техническими нормативно-правовыми актами.
Санкционированные места хранения отходов потребления определяются местными органами в схемах обращения с коммунальными отходами. В соответствии с утверждённым решением Столинского райисполкома схемой обращения с коммунальными отходами одним из санкционированных мест временного хранения отходов потребления являются контейнерные площадки. Они оборудованы твёрдым покрытием и трёхсторонним ограждением. Здесь можно оставлять бумагу и картон, стекло, полимерные остатки.
– Сколько подобных мест имеется в районе?
– На территории Столинского района КУМПП «Столинское ЖКХ» оборудовало за счёт собственных средств 125 контейнерных площадок для раздельного сбора коммунальных отходов, которые в дальнейшем поступают на перерабатывающие предприятия Республики Беларусь.
В соответствии с постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции по организации раздельного сбора, хранения и перевозки коммунальных отходов» запрещается несанкционированное извлечение из контейнеров собранного в них вторичного сырья и размещение в них смешанных твёрдых коммунальных отходов.
– Куда необходимо их выбрасывать? Давайте напомним читателям «НП» ещё раз.
– Для сбора и вывоза смешанных твёрдых коммунальных отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности, ЖКХ разработаны и утверждены графики. Они содержат сведения о маршруте и времени следования спецтранспорта по населённым пунктам Столинского района. Данные графики размещены на сайте предприятия http://stolinjkh.by в разделе «Саночистка». По мере внесения изменений они публикуются в районной газете «Навіны Палесся».
Также Столинское ЖКХ принимает от населения отходы строительства, сноса зданий и сооружений, древесно-кустарниковой растительности без взимания дополнительной платы на территории станции сортировки ТКО, расположенной по адресу: г..Столин, ул. Красноармейская (территория бывшего аэродрома сельхозавиации).
– Наказание за выброс отходов в неположенных местах предусмотрено?
– Размещение смешанных твёрдых коммунальных отходов в несанкционированных местах приводит к образованию стихийных свалок.
К нарушителям будут применяться меры административного воздействия в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин.
Светлана МОРОЗ

 
 
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Еду недавно на работу. Пейзажи осеннего утра сменяются один за другим. Взгляд вдруг останавливается на не очень приглядной картине –
 
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